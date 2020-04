En fotos: Procuraduría General de la Nación pidió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales celebrar una audiencia pública para el trámite de la solicitud de licencia ambiental para minera de Jericó

Dice la Procuraduría General de la Nación, sobre mina en Jericó: “Argumentan las comunidades que no son una región con vocación minera, se plantean temores de perder su territorio y el agua de la zona.”

De igual manera, esta entidad pidió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales celebrar una audiencia pública para el trámite de la solicitud de licencia ambiental que busca desarrollar el proyecto de minería subterránea de cobre Quebradona, en Jericó, Antioquia.

En carta enviada al director de la autoridad ambiental, Rodrigo Suárez Castaño, el Ministerio Público advirtió que existen voces de inconformidad en las comunidades potencialmente afectadas por el desarrollo del proyecto, en relación con la imposición de una práctica extractiva en una región con vocación agrícola.

De la misma manera, en La Mesa Técnica del Suroeste de Antioquia celebraron la oportuna solicitud de la Procuraduría General de la Nación a la ANLA. y explicó Claudia Vasquez Directora Ejecutiva

Mesa Técnica del Suroeste de Antioquia que “en diversas oportunidades hemos manifestado Inquietudes relacionadas con la solicitud de licencia ambiental presentada por AngloGold Ashanti (Minera Quebradona) a la ANLA.”

Así mismo, el exalcalde de Jericó, Jorgé Pérez, dijo que ” Los campesinos y en general la comunidad Jericoana, celebramos el pronunciamiento de la Procuraduría, donde le pide a la ANLA hacer audiencia pública en Jericó. Es la oportunidad de demostrar que el estudio de impacto ambiental que presenta la Anglo Gold Ashanti y con el cual aspira a su licenciamiento ambiental, no cumple con los mínimos estudios ni sociales ni ambientales y que sí afecta nuestras aguas, que si se generan graves impactos ambientes en Jericó y Támesis. Además de seguir sustentando que no somos una región con vocación minera.

Como ex alcalde, reconozco ese pronunciamiento y en buena hora, pues en la visita de la ANLA a comienzo del año, se evidenciaban las falencias del EIA. Estamos en momentos de crisis ecológica mundial y el proyecto de Quebradona no debería ser licenciado por estas y muchas razones. Además, las comunidades deben ser escuchadas sin ningún lineamiento politiquero y darle valor a la decisión que toman gente a la manera de cómo quieren vivir, en un país donde los mecanismos de participación ciudadana a mega proyectos, está cada vez más limitada. Esperamos igualmente que también se haga la audiencia en el cercano municipio de Támesis, púes también serán impactados negativamente por el proyecto minero, ambiental y socialmente y el EIA no lo considera. Soñamos con un Suroeste produciendo el mejor café del mundo, rico en aguas paisaje, cultura, tradición y turístico… Sin minería.”

Explicó la Corte Constitucional que el subsuelo y los recursos naturales no renovables son propiedad de la Nación, pero no aclaró los procedimientos para concertar ni resolver los conflictos socio-ambientales que se generan entre entes territoriales, comunidades y Nación.

Advirtió que no es posible desconocer que para la ejecución de actividades extractivas es indispensable implementar acciones puntuales en la superficie.

“En la práctica no es factible desarrollar actividades mineras sin generar impactos en el suelo, impactos de carácter ambiental, social, económico, paisajístico, cultural e incluso afectaciones en la cosmovisión de los habitantes de la región, al igual que alteraciones a sus usos, prácticas, modos locales de producción y tradiciones”.

La Procuraduría General hizo un llamado al desarrollo armónico entre los principios del Estado y la autonomía territorial, y al ejercicio de las competencias bajo los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.