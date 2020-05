En Consejo de Seguridad las autoridades rechazan homicidio de ciudadano en Cáceres

En horas de la mañana de este miércoles 13 de mayo se adelantó un Consejo de Seguridad virtual, con la presencia del alcalde de Caucasia, el alcalde de Cáceres, y el comandante de la Séptima División del Ejército, entre otras autoridades, para tratar los recientes casos de violencia que se han registrado en el Bajo Cauca antioqueño.

En dicha reunión se conocieron detalles relacionados con el asesinato de un ciudadano que, al parecer, vivía en el corregimiento Puerto Bélgica del municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, y que según algunas versiones era un líder social.

Al respecto, el secretario de Gobierno del departamento, Luis Fernando Suárez Vélez, señaló que “si era líder social o no, no es prioritario, es una persona que fue asesinada, una vida que se pierde asesinada por balas criminales, estamos aclarando con la fuerza pública. En las primeras versiones nos dicen que era presidente de la Acción Comunal, pero la familia nos dice que no. Independiente de eso, todo asesinato se rechaza, este Gobierno se la juega por la defensa de la vida; lamentamos cualquier muerte violenta y le pedimos a la Policía, a la Fiscalía y a las autoridades judiciales que investiguen y aclaren estos homicidios que han ocurrido en el bajo cauca”

De igual forma se analizó lo ocurrido en el corregimiento de Cuturú, el pasado domingo 10 de mayo en la noche, en hechos que hoy son motivo de investigación, en los cuales falleció una joven de 16 años. Los primeros indicios muestran que fue ultimada con un arma de corto alcance, posiblemente una pistola que no es de uso de la fuerza pública. Ese dictamen va a ser fundamental para aclarar este hecho y dar con los responsables del mismo.

“Allá hay presencia del Grupo Armado Organizado, GAO, Caparros, adscrito al denominado Clan del Golfo, con un cabecilla que hemos identificado con el alias de Chemas, quienes están en disputan territorial por tener control en toda la región del Bajo Cauca, hemos pedido a las autoridades que avancen en la captura de este delincuente”, explicó el secretario de Gobierno del departamento, Luis Fernando Suárez Vélez.

