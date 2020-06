La Minera La Ye ubicada en El Bagre, Antioquia, y en la que perpetraron un hurto de 14 kilogramos de oro, estaba en pleno proceso de empalme.

Dicha compañía fue adquirida recientemente por Soma Gold Corp. y al respecto, emitieron el siguiente comunicado:

Por medio de la presente, Operadora Minera S.A.S, se permite comunicar de manera oficial que en las instalaciones de la mina La Ye en el Bagre, Antioquia, se reportó un hurto de 14 kilogramos de material aurífero.

Frente a estos hechos se hizo la denuncia respectiva a las autoridades competentes, quienes se están encargando de la investigación de los hechos.

Cabe resaltar que el pasado 4 de junio Soma Gold Corp, inversionista en varios proyectos mineros en latinoamerica, adquirió las acciones de Operadora Minera S.A.S. a Mineros S.A., por lo cual actualmente se adelantan labores de empalme para la entrega de actividades de la compañía dando continuidad a la operación extractiva.

Operadora Minera S.A.S. seguirá comprometida con la operación de la mina La Ye,así como con la cooperación con las autoridades para lograr esclarecer los hechos acontecidos.

Cualquier información que haya circulado anterior a la presente comunicación no ha sido emitida con el consentimiento o información proporcionada por la Empresa, ni por Soma Gold Corp, por lo que no constituye versión oficial ni responsabiliza en ninguna manera a la Empresa.

