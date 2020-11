Creciente súbita del río Bedó en Mutatá arrastró a dos personas y una murió, balance de emergencias por lluvias del fin de semana

La Gobernación de Antioquia dio a conocer en las últimas horas el balance de emergencias por las lluvias del pasado fin de semana; las subregiones de Urabá, Suroeste y Bajo Cauca fueron las más afectadas.

De acuerdo a la Gobernación, las altas precipitaciones del pasado fin de semana generaron eventos en Tarazá, Mutatá, y La Pintada, según reportaron al Dapard los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres. Entre los fenómenos amenazantes materializados están inundaciones, movimientos en masa y crecientes súbitas.

En Mutatá, Urabá Antioqueño, una creciente súbita en el río Bedó arrastró a dos personas, una de ellas fue rescatada y la otra, de sexo masculino, fue encontrada sin vida al día siguiente.

En La Pintada, Suroeste Antioqueño, ocho viviendas resultaron afectadas por inundación tras fuertes lluvias que colapsaron el sistema de alcantarillado. De inmediato se activó el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres para la atención del evento.

En Tarazá, Bajo Cauca, se presentó movimiento en masa afectando el tramo vial Los Llanos- Tarazá. Este evento fue atendido y superado por Invias.

El director del Dapard, Jaime Enrique Gómez Zapata, recordó que la segunda temporada de lluvias se extenderá hasta mediados de diciembre y reiteró la importancia de acatar las recomendaciones para reducir el riesgo de desastres.

Estas son las recomendaciones que resaltó el director del Dapard:

– Si llueve durante paseos a ríos o quebradas y observa algún cambio en el cauce o sonidos fuertes, lo mejor es que se aleje ya que se puede presentar una creciente súbita por incremento de las lluvias.

– Asegure bien los techos, tejas y láminas de zinc.

– Durante las tormentas eléctricas no se acerque a lo que pueda actuar como pararrayos.

– Evite ubicarse en campos abiertos mientras se presenten tormentas eléctricas.

– Identifique los números de emergencia y téngalos a la mano.

– No arroje basuras, esto podría obstruir el sistema de alcantarillado y provocar inundaciones.

– No se exponga en zonas de riesgo de deslizamiento o inundación.