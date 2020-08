¡Así tiene que ser! Antioquia erradicará todos los vehículos de tracción animal en el departamento

Un importante anuncio realizó el secretario de Medio Ambiente de Antioquia, Carlos Ignacio Uribe, al indicar que en el departamento se erradicará todo el vehículo de tracción animal que existe actualmente, con el fin de brindar bienestar y protección a las diferentes especies.

El funcionario indicó que la idea es sustituir vehículos de tracción animal por vehículos de tracción mecánica. A las familias que emplean la tracción animal como medio de trabajo, también se les brinda la opción de recibir recursos para la adquisición de bienes o materias primas que les permitan cambiar su actividad productiva y tener una alternativa de ingresos diferente.

También, es importante tener en cuenta que no se podrán comerciar o negociar (vender, cambiar, subastar, etc.) los caballos y que serán adoptados únicamente con fines de jubilación, equinoterapia o recreación. No se usarán para actividades como: labores de arriería, labores de carga, realización de intervenciones invasivas o quirúrgicas de corte académico o experimental, actividades de trabajo, sobre esfuerzo o cualquier intervención que afecte el bienestar de los animales adoptados.

En caso de que los adoptantes incumplan estas condiciones, serán sancionados con multas de acuerdo a ley y se decomisarán los animales. Se realizará un proceso de seguimiento y control después de la adopción y visitas de inspección para verificar el estado de los caballos.