“Pido disculpas por lo que pasó”: Apareció el conductor de camioneta que arrolló a ciclistas en la vía La Ceja-Rionegro

Luego de conocerse que en horas de la mañana del pasado sábado 28 de noviembre ciclistas fueron arrollados por un vehículo tipo camioneta en la vía La Ceja-Rionegro, Oriente antioqueño, autoridades informaron que logaron la identidad plena del vehículo y del conductor.

De acuerdo al teniente coronel José Ricardo Arcila Zapata, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, el incidente vial se presentó en el KM 10+600 metros donde se ven comprometidos dos biciusuarios los cuales son arrollados por una camioneta quien emprende la huida, al conocer el caso las unidades policiales trasladan a estos ciclistas a la clínica Somer de Rionegro donde son atendidos y valorados por personal médico.

Posteriormente se inicia la investigación por cámaras con inteligencia y las autoridades lograron la identidad plena del vehículo y del conductor, “quien se presenta ante la estación de Rionegro y posteriormente ante las autoridades y de la Fiscalía para que responda por los presuntos delitos que cometió”, recalcó el teniente Arcila.

Asimismo, el teniente Arcila hace un llamado “a que cuando vayamos a adelantar o a sobrepasar algún un biciusuario lo hagamos a más de metro y medio”.

Por su parte, el conductor de la camioneta expresó ante las autoridades que: “Le pido disculpas al gremio de ciclistas, en verdad que no fue mi intención de agredirlos, yo simplemente venía preocupado porque tenía un familiar muy grave en el hospital, entonces yo no me percaté de haber arrollado a nadie (…) yo no me di cuenta, si me hubiera dado cuenta, yo hubiera parado, los hubiera auxiliado y hubiera visto qué pasó”.

En cuanto al estado de salud de los dos ciclistas que se vieron comprometidos, se conoció que uno de ellos resultó lesionado presentando luxación en hombro izquierdo y el otro presentó trauma cerrado cadera izquierda; ambos fueron dados de alta.

