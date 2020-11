Lanzan nueva campaña que busca disminuir drásticamente el uso de la pólvora en Antioquia

Este miércoles, Antioquia conoció la nueva campaña de prevención de accidentes con pólvora llamada “Por ti, por ellos, mejor sin pólvora”, una iniciativa que busca disminuir la utilización de estos explosivos durante todo el año en el departamento.

Se trata de una campaña que busca ser permanente, no solo por temporada de fin de año y, ante todo, pretende educar en hábitos de vida saludables. No es coercitiva, no señala, no condena, sino invita a asumir buenas prácticas de vida.

Henry Horacio Cháves Parra, gerente de comunicaciones de la Gobernación, explicó que “esta situación es repetitiva, Antioquia lidera la cifra de quemados en el país, concentrándose los casos en el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño. El 80% de los quemados del Oriente son personas de Medellín que están en sus fincas de recreo. Ahí hay un asunto de cultura que debemos intervenir”, explicó.

Añadió que “entendemos que es un asunto de cultura, que debe trascender el tema comunicacional para cambiar los hábitos de vida”.