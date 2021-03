VIDEO: «Estuvimos a punto de vivir el segundo Machuca»: Ejército se pronuncia por ataque terrorista del ELN en Valdivia

Luego de conocerse el ataque terrorista ocurrido en el km 15 de Valdivia, vía que conduce a la Costa Atlántica en la noche del pasado lunes 29 de marzo, en el que el ELN quemó dos tractomulas y un bus en Valdivia, dispararon contra una buseta dejando a dos niños heridos, el Ejército Nacional se pronunció al respecto.

De acuerdo al Brigadier General -Juvenal Díaz Mateus-, Comandante de la Séptima División del Ejército Nacional, «terroristas del ELN cometieron graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, primero impidieron la movilidad de la población civil, segundo dispararon en forma indiscriminada contra una buseta de transporte público, hiriendo a dos menores de edad, tercero incendiaron unos vehículos poniendo en riesgo la vida y las propiedades de población civil indefensa».

Asimismo, el Brigadier Díaz manifestó que: «Acá estuvimos a punto de vivir el segundo Machuca causado por los terroristas del ELN»; refiriéndose a la masacre que hubo en este corregimiento de Segovia, Antioquia y que dejó 84 personas muertas.

Previamente: Video: ELN quemó dos tractomulas y un bus en Valdivia, dejando a dos niños heridos

«Si no hubiese sido por los soldados del Ejército Nacional, inclusive arriesgando su vida, apagaron las llamas de los vehículos incendiados, en este momento podríamos tener todo este caserío destruido, quemado y muchos de sus habitantes muertos», dijo el Comandante de la Séptima División del Ejército.

Finalmente, Díaz reprochó los actos del ELN y expresó que: «Yo no sé a qué juega el ELN, aquí lo que vemos es gente pobre, necesitada, que viven de vender una gaseosa, de vender un almuerzo, de vender unos confites, y qué hizo el ELN, venir, utilizarlos como escudos para comer un acto terrorista para obtener publicidad a nivel nacional e internacional y decir que tienen capacidad militar. No, no tienen capacidad militar, eso lo deben denunciar los organismos de derechos humanos ante las autoridades nacionales e internacionales.».

Es de resaltar, que ya con la luz del día se pueden observar las ruinas de este ataque terrorista por parte del ELN en esta zona, los vehículos quedaron completamente quemados y también se vieron afectados productos de locales aledaños.

Así se ve la zona con la luz del día luego del ataque terrorista del ELN en Valdivia:

Lea también: