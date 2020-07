Por incremento de casos, analizan cerrar cuatro municipios de Antioquia

El presidente de Colombia, Iván Duque, visitó Medellín con el fin de entregar más ventiladores mecánicos y atender la pandemia en el departamento. A su vez, el gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez, planteó la posibilidad de cerrar cuatro municipios, por el incremento en los casos.

Según lo indicó el mandatario, fue radicado ante el Ministerio del Interior una carta “para hacer un cierre en varios municipios de Urabá como Carepa, Chigorodó, Turbo, Apartadó, es muy importante un cierre porque el incremento es preocupante y no queremos llegar al escenario de tener que parar la industria bananera”.

Además, pensando en la economía de Antioquia, aseguró que varias actividades se verían paradas si no se realizan estos cierres: “viene la cosecha cafetera en Suroeste y si en ese momento estamos colapsados en UCI, sinceramente no queremos vivir ese escenario. Tenemos una meta de estar con 909 ventiladores en agosto y es importante para que las personas no se queden sin UCI. Si tomamos las decisiones hoy vamos a evitar muchas muertes en Antioquia”.

Mandatario resaltó la importante inversión de Antioquia en la pandemia

Pese a que ya los casos están disparándose, en comparación con otras regiones, el departamento ha tenido números positivos durante la pandemia.

Para llegar a este punto, se han tomado decisiones tempranas, sin embargo, no todo es gratis. Según Suárez, la inversión de Antioquia está cercana a los 50.000 millones de pesos.