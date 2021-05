Y qué pasó con Antioquia la grande ?

Estamos atravesando una de las situaciones más críticas de salud en el país, tal vez la peor amenaza de salud pública en todos los tiempos. Y lo estamos viviendo con llantos .

Tantos años de abandono por parte del estado al sector salud, décadas diría yo , en donde siempre fuimos la cenicienta, una corrupción que lo carcome desde sus raíces y una explotación inclemente e inmerecida a la fuerza laboral médica hoy nos pasa la factura . Preciados siempre de las grandes redes de servicios , del alto talento del recurso humano que tenemos , pero enceguecidos por esa red invisible que roba , que consume como un cáncer silencioso hasta el tuétano y que hoy nos pasa la factura.

Sin el ánimo de polemizar demasiado, durante estos 13 meses , en donde casi la mitad de ellos , mi herramienta más Preciada de trabajo , el escalpelo, reposa de manera injusta, lo cambio por lápiz y papel y escribo desde el ser, más como un observador silencioso y ciudadano , que como médico o un cirujano plástico en ejercicio ya hace 22 años largos.

Hoy recuerdo con tristeza las palabras de un gran maestro, no de un profesor mas, que en una clase magistral de 1988 en un frío salón nos decía : “muchachos es más fácil, seguro y eficiente colocar una buena baranda de protección en el borde de la carretera que construir y dotar un hospital en el fondo del abismo” sabías enseñanzas del dr José María Maya , si tan solo hoy las hubiéramos aplicado con un mínimo de gracia , estoy seguro que algo mejor estaría pasando .

Sabemos de la crítica situación que estamos atravesando. Especialmente Antioquia la grande , el departamento con mejor red pública y los mejores entes de control de todo el país. Pero este debacle era anunciado, llevamos 13 meses de pandemia y hoy estamos viviendo el desastre de unas medidas extremas adoptadas por el gobierno nacional, mal planeadas , mal ejecutadas y muy mal implementadas , me extendería horas en explicarlas y solo me enfocaré en una de tantas que no mostraron resultado alguno.

Tres meses de confinamiento obligatorio, el más extenso en el mundo, sólo contribuyó a aumentar la tragedia, acabo de manera rampante una economía que ya venia herida de muerte por 8 largos años de despilfarro y corrupción galopante, enterró la clase media laboral y sepultó tajantemente a miles dé micro empresarios valientes, muy valientes, porque construir empleo en este país es de eso; de valientes, y permitió como siempre que los grandes emporios empresariales los de siempre los que no se pueden tocar, acentuarán más sus paquidermicas extremidades al tomar muchos de ellos los grandes subsidios que generosamente se lanzaron. Recuerdo que como pequeños empresarios , antes de tocar la puerta a solo segundos de haberlos lanzados ya estaban agotados. La puerta nunca se abrió .

No solo él hambre se apoderó del pueblo, se apoderó la miseria , la fatiga, el desespero, y es que culparlo hoy de irresponsable por tratar de salir al rebusque , por tratar de re encontrarse con los viejos , o porque de manera envalentonada hace una fiesta ya todas de carácter clandestina e ilegales en un pueblo que siempre ha sido guarachero, nos da no una sino cientos de señales de lo mal que manejaron la tragedia .

El fenómeno de rebote que trae el confinamiento es tan o más peligroso que el mismo encierro; post pusieron lo que hoy vivimos. Esos primeros tres meses debieron haber servido para construir “barandas “ y fortalecer una red pública primaria de contención que permitiera hacer una verdadera pedagogía de protección y auto cuidado, basado en el respeto por nuestra salud pero también por el otro, el mal llamado distanciamiento social , en la especie humana, que ya de por sí busca relacionarse , se hubiera cambiando a un distanciamiento personal que conlleva el respeto hacia los demás.

Y un simple ejemplo de hoy , sin tener que buscarlo en las afueras nos puede soportar lo injusto del encierro , miremos como se comporto la pandemia en la costa atlántica especialmente en ciudades de donde la supuesta disciplina social no funciona muy bien , ya sea por esa pobreza extrema que se observa con indiferencia cuando nos acercamos volando, ya sea por sus cálidas tierras y la calidez de sus habitantes o ya sea porque como dicen allá de manera Plácida y dicharachera; no hombe que cuentos de covid, acá no conocemos esa vaina , en cartagena; tuvieron un par de picos iniciales luego un descenso y estan en una meseta hace casi 4 meses , a pesar de recibir en diciembre y en Semana Santa un turismo desbordado y exagerado del centro del país , debido a la contención excesiva, no se confinaron, las medidas de higiene y de aislamiento mínimas y ahí van, y ahí seguirán hoy buscan desesperados en sus calles el terrible enemigo que pareciera ocultarse entre las bellas murallas coloniales y lo mejor no aparece. Y así muchos ejemplos Amazonas, Chocó, Cordoba etc .

Y acá qué ? Antioquia lleva cerrada casi 7 meses si contamos las largas alertas rojas ya cuatro de casi mes y medio, no permitieron el curso normal de la pandemia, el estado inmunológico cayó de manera estrepitosa , el encierro de nuestros viejos no solo propició la descompensacion de sus enfermedades de base , caldo de cultivo para el famoso bicho, sino que los dejó carentes de afecto , de ese abrazo fraternal que tanto o más cura que la droga fría y distante que necesitan, fue tan aberrante en su momento, que la pésima pedagogía convertía a nuestras clínicas en altos sitios de contagio , y les advertía de manera absurda que era mejor quedarse en casa , volvíamos a los oscuros tiempos medievales donde los hospitales más que sanatorios , eran mirados como lugares para asistir a la única cita segura que tenemos todos , la muerte .

Hoy no estamos tan distantes de ello. Somos algunos para quienes escribo, de ese pequeño grupo de privilegiados de este país , menos del uno por ciento que podemos o podríamos vivir 3 o 6 meses, tal vez un año sin necesidad de facturar o trabajar, pero y nuestros empleados ? Nuestra gente, más del 90 por ciento de la población que necesita trabajar para comer, para pagar un arriendo y una paupérrima salud que les cubra al menos su cuadro gripal , que entre otras ya no existe .

No hay ni puede haber disyuntiva entre salud y economía, son una simbiosis indivisible sin lo uno no hay lo otro y viceversa. Entendemos lo crítico de la situación, pero desafortunadamente lo permitimos o lo permitieron el miedo , la corrupción de unos políticos de turno y las malas medidas adoptadas durante trece meses. Otrora nuestra orgullosa salud antioqueña vibrante y fuerte , hoy avasallada por un virus más inteligente que nosotros que nos arrodillo de franca manera .

Si en su momento hubiéramos tenido una política de atención primaria fuerte , posiblemente hubiéramos mitigado el impacto , unos CAIC como los llamo centros de atención inmediata de covid con una verdadera pedagogía de aislamiento preventivo, de distanciamiento PERSONAL , y de un tratamiento de impacto inicial en el paciente positivo no estaríamos ante este desmadre !

Se han hecho esfuerzos si , a mi amigo Luis Fernando Suárez, con quien impleméntanos las más importantes brigadas de atención a nuestros niños más desprotegidos del departamento, y a mis buenos colegas de su gabinete en salud, sólo pido a Dios que los ilumine , y que los conduzca de manera sabia para salir de este trance .

Que con humildad y respeto escuchen también a aquellos que noveles en la materia , pero que como observadores podemos aportar pequeñas ideas que hoy podrían haber ayudado , desde el inicio de esta , enviamos propuestas de conversión de hoteles y pequeñas ips para atencion, capacitación y aislamiento de personal en salud, que el cierre forzoso nuestro solo conllevaría a la quiebra y a dejar mano capacitada en la calle.

Los CAIC, tiendas de campaña que pueden ser instalados en los parques de cada barrio , o estoy seguro que en las mismas iglesias, afectadas también de manera inclemente, vehemente, y absurda, pues allí se va orar con el alma no con la boca. Podrían atender cientos de pacientes en fase inicial y permitir descongestionar los servicios de urgencias.

Todas quedaron en los annales del olvido . Felicitaciones a nuestros médicos de primera línea hemos pagado con creces los errores tras errores de políticos trasnochados y mal asesorados que en su ánimo protagónico no han hecho otra cosa más que complicar el oscuro panorama que vive nuestra gran ciudad , y por obvias razones nuestro gran departamento.

Vamos a salir con muchas bajas por el enemigo microscópico, que pareciera haber salido del famoso libro chino ; el arte de la guerra de Sun tzu , y que hoy con el gran poder que tiene demuestra que en el arte de la guerra se somete al enemigo sin dar la batalla y que finalmente es más inteligente que quienes nos dirigen !

Juan Carlos Vélez Lara, ciudadano del común!