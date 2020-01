¡Anímate! Inscripciones abiertas para Auxiliares de Policía Femenina

El Ministerio de Defensa anunció que están abiertas las inscripciones para auxiliares de policía femenina en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, Manizales, Ibagué, Cali, Medellín, Cúcuta, Leticia, Cundinamarca, Barrancabermeja, Mocoa, Quindío y Vichada.

Ya están abiertas las convocatorias para #MujeresAuxiliaresDePolicía en Bogotá, Bucaramanga, Manizales, Ibagué, Cali, Medellín, Cúcuta, Leticia, Cundinamarca, Barrancabermeja, Mocoa, Quindío y Vichada. ¡Inscríbete en la regional de incorporación y empieza a construir tu futuro! pic.twitter.com/OULIkEk8DI — Mindefensa (@mindefensa) January 10, 2020

Los requisitos son los siguientes:

– Ser Colombiana

– Mayor de edad y hasta faltando 1 día para cumplir los 24 años de edad, al momento de ingresar al servicio militar o los que determine la ley

– Soltera y sin hijos

– Acreditar al respecto título de bachiller

– No haber sido condenada a penas privativas de la libertad

– No tener antecedentes disciplinarios o fiscales

– No estar incurso en indagaciones o investigaciones en materia penal, disciplinaria o fiscal

– No tener multas pendientes derivadas de la imposición de medidas correctivas en los comportamientos contrarios a la convivencia de conformidad con la ley 1801 de 2016.