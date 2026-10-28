Angie Rodríguez sacaría nombres: defensa alista denuncia por presuntos contratos por favores sexuales

Resumen: La defensa de Angie Rodríguez prepara una denuncia ante la Fiscalía con nombres de mujeres presuntamente instrumentalizadas para obtener contratos durante el gobierno de Gustavo Petro. El escrito se sumaría a la investigación penal abierta el 23 de octubre y podría radicarse este jueves.

La defensa de Angie Rodríguez alista una denuncia que podría abrir una nueva etapa en el escándalo por los presuntos contratos estatales entregados a cambio de favores sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro.

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) entregaría ante la Fiscalía General de la Nación un listado con los nombres de mujeres que, presuntamente, habrían sido instrumentalizadas para obtener contratos durante esa administración.

Aunque todavía no hay una fecha definida para la radicación del documento, este podría llegar al ente acusador este jueves o en los próximos días, según reveló Blu Radio. Con ese escrito, la exfuncionaria daría un paso más en los señalamientos que ha hecho en los últimos meses contra el expresidente Petro y su círculo más cercano.

Angie Rodríguez fue directora del Dapre durante el gobierno Petro y en los últimos meses se convirtió en una de las voces más críticas del expresidente, a quien ya había denunciado ante la Comisión de Acusación del Congreso por otros hechos.

¿Qué contendría la denuncia de Angie Rodríguez?

De acuerdo con la información preliminar, el documento no solo incluiría los nombres de las mujeres presuntamente vinculadas a la red de contratación irregular, sino también información sobre personas que habrían conocido los hechos o que, incluso, habrían contribuido a encubrirlos.

Además, trascendió que algunas de las mujeres señaladas habrían llegado a ocupar altos cargos dentro del Gobierno nacional, lo que aumentaría el impacto político de la denuncia en caso de que las autoridades logren comprobar los señalamientos. Por ahora, todo hace parte de afirmaciones que deberán ser verificadas y sustentadas ante la justicia.

La denuncia que alista la defensa de Angie Rodríguez se sumaría a la investigación penal que la Fiscalía abrió formalmente el pasado 23 de octubre para esclarecer presuntas irregularidades administrativas y posibles delitos en el Dapre y otras entidades estatales durante el gobierno Petro.

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¿Cómo va la investigación de la Fiscalía?

La indagación fue asignada a una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que adelantará las labores probatorias con el apoyo de un equipo investigativo especializado. El expediente busca establecer si hubo anomalías en la contratación pública y si se presentó instrumentalización de mujeres mediante posibles vínculos contractuales irregulares.

Dentro del programa metodológico, el ente acusador ya ordenó las primeras citaciones para escuchar a personas que podrían aportar información sobre los hechos. Entre las convocadas están las exdirectoras del Dapre Angie Rodríguez y Laura Sarabia, además de otros funcionarios y exfuncionarios de esa entidad. Sarabia ha sostenido que desconocía los hechos denunciados.

También está prevista la citación de Deicy Jiménez, la mujer que hizo afirmaciones públicas sobre la adjudicación de contratos estatales y presuntos favorecimientos vinculados a relaciones íntimas con el entonces mandatario.

El vicefiscal general, Gabriel Javier Guerrero, confirmó las primeras actuaciones dentro de la investigación. Las diligencias buscan recoger elementos que permitan establecer las circunstancias en las que se habrían producido las contrataciones cuestionadas y determinar si existieron conductas con relevancia penal.

¿Cuántas mujeres estarían involucradas?

Sobre el alcance del caso, el actual director del Dapre, Carlos Ríos, indicó ante el Congreso de la República que la cifra de mujeres presuntamente involucradas podría ascender a 48. De ellas, cuatro ya estarían rindiendo versión ante esa dependencia.

Los señalamientos también incluyen reuniones particulares y eventos en la Casa de Nariño.

En paralelo, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para verificar posibles faltas relacionadas con acoso, violencia de género, extralimitación de funciones e irregularidades en la contratación estatal. Esas actuaciones disciplinarias avanzan por una vía distinta a la investigación penal de la Fiscalía.

Y ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia fue radicada una denuncia penal contra Gustavo Petro y la senadora María José Pizarro por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y celebración indebida de contratos. Vale aclarar que la existencia de esa denuncia no significa que las conductas señaladas hayan sido demostradas.

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Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, instó a los organismos de control y de justicia a actuar con independencia, priorizar las investigaciones y garantizar la protección de las posibles víctimas que decidan aportar su testimonio.

Con la denuncia que prepara la defensa de Angie Rodríguez, el caso promete nuevos capítulos en los próximos días. Si el documento se radica, serían las autoridades las encargadas de verificar los nombres, las circunstancias y los posibles vínculos de las personas mencionadas.