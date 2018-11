Ana Belén cuenta que nunca se ha arrepentido de declarársele a Víctor Manuel

Confiesa Ana Belén que declararse a Víctor Manuel en pleno Franquismo fue “un gran acierto” de su vida, vida a la que canta en su primer disco en once años de temas inéditos, escritos por el que aún hoy es su compañero, pero también por Jorge Drexler, Dani Martín o Rozalén, que la dibuja como “Mujer valiente”.

“Creo que no soy una mujer valiente. Soy una mujer con muchos miedos y temores que, puesta en determinadas situaciones, no sé si por inconsciencia, ha sido valiente”, reflexiona durante una charla con Efe.

No necesita mucho tiempo cuando se le pregunta por uno de esos momentos en los que supo reaccionar y ser certera.

“Había una persona que apareció en mi vida y que me gustaba y decidí que podía compartir un trecho de mi vida. Se lo dije más o menos así, sin pensar en más nada, ni en las consecuencias, cuando en este país era difícil que las chicas se declarasen. Pero fue un gran acierto”, dice en referencia a cómo empezó su relación con Víctor Manuel.

Unos 47 años llevan entrelazando sus caminos ambos artistas, de nuevo en esta ocasión, aunque sea con discos separados, pues su marido es el autor del corte que da nombre al álbum, “Vida” (Sony Music), que se publica este viernes, apenas un mes después de que él mismo lanzara “Casi nada está en su sitio” con su primer material original y en solitario en una década.

“Él empezó a componer antes, como si le hubiese dado un enloquecimiento. Subía del sótano tan contento, pero coincidió que la compañía quiso que yo lanzara mi álbum en noviembre”, relata, antes de subrayar que ella corre “hasta donde puede para que las cosas salgan bien, no para cubrir el expediente”.

María del Pilar Cuesta (Madrid, 1951) tampoco lo requiere, con uno de los repertorios más sólidos del mercado español tras publicar unos veinte discos de estudio (el último, “Anatomía”, de 2007).

“Aún así, siempre creo que todo lo que me tiene que venir es lo mejor, pero en todos los órdenes, también como actriz”, asegura Ana Belén, que en la elección de sus temas se guía por el sentido común de qué puede cantar y, sobre todo, por “la emoción, mucha emoción”.

Entre sus últimos álbumes se encuentran “A los hombres que amé” (2011), en el que reinterpretaba canciones de sus autores favoritos, y “Dual” (2017), en el que cantaba sus temas más famosos a dúo con otras estrellas de la música, entre ellas, Vanesa Martín y la citada Rozalén.

“Me pareció un esplendor. Es una persona tan afinada en todo, con tanta luz y sentido del humor…”, señala de ella, uno de los autores con los que ha colaborado en este trabajo, además de Joaquín Sabina, Dani Martín o Jorge Drexler.

Para ella, que presume “de buen oído” y de haber grabado con el uruguayo, el más premiado en los últimos Latin Grammys, antes de que empezara a trabajar en España, colaborar con gente joven ha sido “casi una obligación”, además de “una constante” en su vida.

Entre los autores desconocidos a los que ha querido dar voz en este álbum se encuentra en un lugar especial Federico Lladó, fallecido en 2013 y el único que ha logrado colar dos temas.

“Su familia tuvo la perspicacia de pensar que yo podía tener afinidad con lo que componía y su hermana escribió una carta a nuestra web contándonos la historia. Desgraciadamente no lo conocimos, pero la canción nos pareció una barbaridad”, explica Ana Belén, “apenada” al pensar “qué habría sido hoy de él con esa capacidad”.

Pendiente queda para un próximo disco el cantar un tema de Vanesa Martín, pero que no sea dentro de otros 11 años. “¡Espero que no, porque no sé en qué condiciones estaré!”, exclama divertida la artista, que a finales de primavera iniciará su gira para presentar “Vida”.

Javier Herrero