Le picaron la lengua a Amparo Grisales sobre Miss Universe y qué piensa de la participación de mujeres maduras, trans y casadas.

En el espacio «La Mesa Caliente» de Telemundo, la «Diva de Divas» colombiana, pasó para contar sobre sus secretos de belleza. Fue allí donde las presentadoras, no dejaron pasar por alto «las informaciones sobre una posible participación en Miss Universe Colombia». Amparo Grisales se despachó diciendo, «primero que todo los importantes medios que publicaron eso, debieron llamar a mi manager o a mí. Que salga en primera página de un periódico tan importante aquí (Miami) que no averigüen.. eso si estoy linda«. Para ella los códigos han cambiado y deja claro que, «Miss» significa «Señorita» y como era antes era una niña joven que busca un futuro profesional como modelos o esposos «que les gustan las Misses». «Ni lo fui a los 20 ni lo voy a ser ahora porque soy la reina del rating» expresó Amparo directamente. Cerrando el paso a la participación en Miss Universe Colombia a sus 67 años. Siguiendo con el tema las niñas de «Mesa Caliente», intentaron que hablara de «Griselda» pero ella no quiso. «Esa no es la imagen de Colombia».

Amparo Grisales opina sobre Miss Universe Colombia

Para dejar evidencia de lo qué piensa, la presentadora no dudó en hacer una flexión. Con los códigos del Miss Universo y la belleza, Amparo Grisales recalcó que «cada juguete en su cajita«. «Cada joyita en su cajita y que no se revuelvan«. Es decir «que hagan Trans Universe, Missis Universe y XXX Talla Universe» para no desvirtuar la esencia del reinado. Según ella visualizó ser actriz desde pequeña, dijo que no fue reina y desde hace 40 años es vegetariana. En cuanto al amor dijo «que tiene a alguien que la atiende muy bien».

En Telemundo Amparo se despacha y habla de Miss Universe

Sorprendió a algunos expertos en reinados que, Amparo no recordará que si fue candidata y reina por Colombia en un certamen internacional llamado «Pen Of The Year Pageant» reseñado en la «portada de la Revista Al Día» del 10 de abril de 1984. Donde hay varias fotos en traje de fantasía, baño y gala.

