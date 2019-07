Amparo Grisales ni es morbosa, ni se metió con Pablo Escobar

La “diva de divas” Amparo Grisales declaró en Blue Radio que no es morbosa y que jamás tuvo algo que ver con el capo extinto Pablo Escobar.

Amparo está en este momento promocionando la segunda temporada de ‘Las muñecas de la mafia’, que hace 8 años presentó su primera entrega y esta vez vuelve con personajes, viejo, otros nuevos y una nueva intriga que involucra a las mujeres que están rodeadas de este mundo.

En su entrevista en la cadena radial, que hizo en compañía de la también actriz Paola Rey, Amparo tuvo que aclarar que no es morbosa, pues el periodista Néstor Morales no hizo sino insistirle en el tema. “No, yo soy lo más espiritual y correcto que hay en este mundo, ¿por qué tengo esa fama?.. Eso son ustedes los que se deben morbosear conmigo y me echan la culpa. Entonces, ya no es culpa mía”, dijo Grisales.

Luego le preguntaron si eran verdad los rumores sobre los nexos que tenía personajes de la farándula con los grandes capos, a lo que la Diva respondió que sí, pero que jamás asistió a ninguna fiesta hecha por los delincuentes. “Por ahí salió un pasquín de alguien que quiso vender su libro diciendo que yo había estado alguna vez en la Hacienda Nápoles, que yo pensé era en Medellín; o sea, tanto he estado que pensé que era en Medellín y después me dijeron que no era allá. Entonces, luego esta señora aclaró, porque no me nombra sino diciendo que una noche me vieron en una fiesta allá. Jamás fui a esas fiestas. Sí me acuerdo de muchas compañeras, colegas, políticos, que iban a esas fiestas; les mandaban avión privado”, afirmó Amparo.