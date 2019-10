Amparo Grisales enseña cola

Así celebró Amparo Grisales que su cuenta personal de Instagram alcanzara el millón de seguidores, promocionando además ser la imagen de la nueva portada de la revista ALÓ.

La juez del reality “Yo me llamo” presume así la tonificada figura que luce a sus 63 años, así como expresó su agradecimiento a la audiencia por llevarla a liderar el horario estelar con el programa de Caracol Televisión. “Lindas cosas me suceden!!! Gracias a la vida!!! Un MILLÓN de amigos en INSTAGRAM y esta Portada de la REVISTA ALÓ ⭐️@alodigital Gracias por tanto cariño!!!💓💓💓 Uds.me inspiran y me motivan para darles siempre lo mejor de mi!!! Gracias por abrirnos cada noche sus corazones y volvernos nuevamente sus favoritos en el PRIME.”, expresó la actriz en su post.

Mientras tanto, para la revista ALÓ, la estrella comenta “las claves de éxito y cómo a sus 63 años vive más serena y ha logrado ser más paciente y prudente”.