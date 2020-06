Daiana Leguizamón, la futbolista de River que le cocina a la gente sin hogar

La defensora de River Plate Daiana Leguizamón y su pareja, Carolina Teisseire, jugadora de fútbol sala, preparan viandas para gente en situación de calle y las reparten en el porteño barrio de Caballito durante la cuarentena obligatoria implementada para evitar el contagio del coronavirus.

En diálogo con Efe, la futbolista, de 30 años, resaltó que varios deportistas, hombres y mujeres, realizan acciones solidarias en el país austral durante la pandemia.

Pregunta: ¿Cuándo y cómo surgió esta idea de hacer y repartir viandas?

Respuesta: Hay una pareja a la vuelta de casa que está viviendo en situación de calle, bajo el techo de una librería, con un colchón. Siempre que pasábamos teníamos la idea de ayudarlos. Con la cuarentena tenemos tiempo, porque antes llegábamos muy tarde a casa porque entrenamos y trabajamos. Ahora teníamos tiempo y habíamos ahorrado un poco de plata de los viáticos que teníamos disponibles y se nos ocurrió ayudarlos a ellos y después al resto del barrio.

P: ¿Qué devolución tenían?

R: Lo que hacemos para acercarnos es contarles que hicimos un par de viandas en casa y les preguntamos si comieron y si quieren que les dejemos una. Es consultárselos antes y no ser invasivas y dejarles algo que quizás alguno no lo quiere. Nos pasó un caso de alguien que nos dijo: “No, chicas, gracias. Yo ya comí”.

Había casos que nos podíamos quedar a charlar. Muchas veces nos preguntaban si éramos de algún partido político, les decíamos que no, que éramos jugadoras de fútbol y que hacíamos la comida para brindarles un poco de amor a ellos, que están en situación de calle.

P: ¿Cómo reaccionaban cuándo les decían que ustedes eran futbolistas?

R: Nos agradecían mucho. Quizás esperan a alguien de algún partido político o de otro estilo. Nos daban las gracias y nos decían que estaba muy bueno lo que estábamos haciendo.

P: ¿Qué dijeron tus compañeras de equipo, el cuerpo técnico y los directivos de River al enterarse?

R: Tuvimos muchos mensajes felicitándonos, nos dijeron que si necesitábamos algo, nos ayudaban. Nuestra idea no es que nos brinden ayuda a nosotras sino que ellos mismos puedan ayudar al resto, al cocinar en sus casas y salir a repartirlo. Hemos tenido mucha repercusión en River y estamos muy agradecidas.

P: ¿Crees que la pandemia ayudó a que los deportistas y las deportistas hagan más acciones solidarias?

R: Yo creo que ayudó. En mi caso particular hizo que tenga tiempo y que la economía me daba para poder hacerlo. Creo que ayudó porque hay muchísimos deportistas que colaboran muchísimo. Creo que obviamente reflexionamos muchísimo en la cuarentena. Fue un poco de todo, la reflexión, el tener el tiempo libre y esa esencia que tenemos, que viene de nacimiento, de querer ayudar.

P: ¿Cómo se están entrenando en River en esta cuarentena?

R: Entrenamos todas las semanas desde casa, en el pequeño living que tenemos corro todo. Tengo que acomodar la camarita porque se tiene que ver. Dependiendo el estado de ánimo por momentos la paso bien y por momentos es fastidioso porque estamos acostumbradas a jugar en un campo gigante y a correr. Pero lo llevamos muy bien, lo bueno es que podemos seguir entrenando y mantenernos activas.

P: ¿Vivís del fútbol o tenés otro trabajo?

R: No. Yo soy administrativa también.

P: ¿Qué sentís al ser referente de un montón de chicas que sueñan con ser futbolista?

R: Con esto de las redes se hizo muy visible el fútbol femenino. Muchas chicas me escriben o me dicen que me vieron en la selección. “Sos mi ídola, sos la mejor jugadora”, esas cosas que te dicen.

La verdad que es un impacto importante para nosotras. Se hizo más visible el fútbol femenino a partir de la profesionalización, fuimos televisadas e incluidas más en todo el ámbito. Gracias a eso esas nenas de ahora puedan tener ídolos mujeres y no masculinos como quizás nos tocó a nosotras.

P: ¿Cuáles fueron tus mejores momentos como futbolista?

R: Lo de la selección argentina fue increíble para mí. Estar con la camiseta, el predio, fue uno de los mejores momentos que viví. Uno de mis mejores momentos fue cuando yo era chica, entrenaba todo el año en mi ciudad, Tandil. Ese lo tengo como uno de mis mejores momentos. Ir a entrenar con las chicas, poder viajar y representar a mi ciudad. Y haber podido venirme de esa ciudad acá y haber creado el futuro que creé gracias a muchas personas que me ayudaron y educaron como futbolistas.

P: ¿Y el peor?

R: Tengo una espina, yo jugué futsal (fútbol sala) dos años y llegamos a cuatro finales y no ganamos ninguna de las cuatro. Lo siento, tengo un dolor. Porque las jugadoras que estábamos no creo que volvamos por una revancha, muchas ya no juegan, son grandes. Me quedó un dolor en el pecho de no haber podido sacar un triunfo, teníamos un equipazo.

P: ¿Cómo estás viendo en estos últimos años el reconocimiento a las futbolistas actuales y también a Las Pioneras (que participaron en un Mundial no reconocido por la FIFA en México en 1971)?

R: Con muchísima alegría. Me encanta que se reconozca a Las Pioneras. Ellas son nuestra historia, estoy muy contenta. También cambiaron muchísimos pensamientos y visiones respecto a la selección y me tiene muy contenta.

P: ¿Qué opinás de que Macarena Sánchez, que luchó por la profesionalización y fue la primera futbolista en firmar un contrato, ahora esté al frente del Instituto Nacional de Juventud?

R: También. Que haya una futbolista defendiéndonos y representándonos es muy importante para todas. Se vive con felicidad. Todo crecimiento que haya para nosotras va a ser bienvenido y con mucha felicidad.

EFE