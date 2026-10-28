Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella encaró a alias Mailo, señalado de lanzar una granada mortal en Bogotá, durante el megaoperativo que dejó 172 capturas. El tenso diálogo quedó en video publicado por el propio mandatario.

Alias Mailo y el tenso cara a cara con el presidente De la Espriella en pleno operativo

Un tenso cara a cara quedó grabado en video durante el megaoperativo que las autoridades adelantaron en la madrugada de este miércoles 28 de octubre en varias zonas críticas de Bogotá. El presidente Abelardo De La Espriella encaró a alias Mailo, señalado por las autoridades como el presunto responsable de lanzar una granada contra un establecimiento comercial, un ataque en el que murió un hombre.

¿Qué se dijeron el presidente De la Espriella y alias Mailo en pleno operativo?

El momento quedó registrado en un video que el propio jefe de Estado publicó en su cuenta de X. En las imágenes se ve el instante en que alias Mailo intentó responderle al mandatario, pero De La Espriella le habló con contundencia.

«¿Dónde está el bandido de Mailo? Este bandido lanzó una granada y mató a un señor humilde que trabajaba ahí durante 20 años», le dijo el presidente al señalado, rodeado de los uniformados que participaban en la jornada.

Y cuando el señalado intentó responder, el mandatario agregó: «Vas a saber lo duro que te va a caer la justicia, ¿vas a tirar línea? Tú lo que eres es un bandido, payaso, tú lo que eres es un asesino miserable. Vas a saber lo duro que muerde el Tigre, bienvenido a la Patria Milagro».

El intercambio ocurrió en plena vía pública, en una de las zonas donde se concentraron los allanamientos de la madrugada, y hace parte de la forma en que el mandatario ha encarado directamente a los señalados delincuentes durante los operativos que lidera.

¿De qué es señalado alias Mailo?

Según las autoridades, alias Mailo es el presunto responsable del ataque con granada contra un establecimiento comercial en Bogotá, un hecho en el que murió una persona. La víctima, como lo recordó el propio presidente en pleno operativo, era un trabajador que llevaba dos décadas en el lugar.

El señalado fue uno de los encarados por el jefe de Estado durante la jornada, en la que la fuerza pública se desplegó por varios puntos críticos de la capital en materia de seguridad.

¿Qué balance dejó el megaoperativo en Bogotá?

El operativo, que el presidente lideró en compañía del alcalde Carlos Fernando Galán, dejó un balance preliminar de 172 personas capturadas y más de 110 allanamientos en varias zonas críticas de la capital.

«A los criminales no los vamos a dejar dormir tranquilos», sentenció el mandatario tras la jornada, en la que la fuerza pública llegó a puntos señalados por problemas de inseguridad.

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No es la primera vez que De La Espriella encara a señalados delincuentes en medio de un operativo. Esta misma semana, durante un operativo que lideró en Medellín, confrontó a otros dos hombres: «Este es Risas y este es Valenciano, ese miedo que ustedes sienten hoy es el mismo miedo que sienten sus víctimas. 13 años robando, azotando a la gente; se les acabó la fiesta, bienvenidos a la Patria Milagro, van a saber lo duro que muerde el Tigre», les dijo.

En esa misma jornada también increpó a otro señalado: «Se llevaban mujeres desde Colombia engañadas para esclavizarlas sexualmente. Una persona que hace eso no es un hombre de verdad. Esclavizar a mujeres, vas a ver cómo termina este proceso, bienvenido a la Patria Milagro, Zapata».

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El video del cara a cara entre el presidente y alias Mailo fue publicado por el propio mandatario en X, la red social donde también compartió el balance del megaoperativo en Bogotá.