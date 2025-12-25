¡Alerta en Copacabana! Perrita de 10 años y con delicada enfermedad de piel se perdió en Copacabana

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- Una familia en el municipio de Copacabana vive una Navidad marcada por la angustia. Desde la noche del pasado miércoles 24 de diciembre, una perrita de 10 años se encuentra desaparecida tras salir de su hogar en la Vereda El Salado.

    Toda su familia, se encuentran desesperados, pues la perrita, que responde al nombre de sasha, nunca había estado tanto tiempo fuera de casa. Sin embargo, la mayor preocupación no es solo su ausencia, sino su delicado estado de salud: la canina padece una enfermedad en la piel que requiere de un estricto tratamiento que incluye alimentación especial, medicamentos diarios y baños medicados.

    Señas para identificarla

    Si usted vive en la Vereda El Salado o sectores cercanos en Copacabana, por favor esté atento a estas características:

    Edad: 10 años, lo que la hace una perrita senior.

    Temperamento: Muy cariñosa.

    Estado de Salud: Presenta signos de enfermedad en la piel.

    Fecha de pérdida: Noche del 24 de diciembre; podría estar asustada por la pólvora.

    Un llamado a la solidaridad

    Dada su condición médica, es vital que regrese a su hogar lo antes posible. Sin su dieta y cuidados especiales, su piel podría sufrir lesiones graves o infecciones.

    La familia pide a quien la haya resguardado o la haya visto deambulando por la vereda que se comunique de inmediato.

    Contacto de urgencia: 300 591 16 90

    Desde Minuto30, nos unimos a la búsqueda de esta “abuelita” perruna. Compartir esta información en grupos de vecinos de Copacabana y en redes sociales es el mejor regalo de Navidad que podemos darle a esta familia para que vuelvan a estar juntos. ¡Ayúdanos a encontrarla!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


