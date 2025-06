Alcaldía de Cali entregará 800 subsidios de vivienda a familias que quedaron por fuera del programa nacional ‘Mi Casa Ya’

Un total de 800 familias que habían sido seleccionadas por el programa nacional ‘Mi Casa Ya’ y que, posteriormente, quedaron por fuera del beneficio debido a la modificación normativa del mismo, podrán acceder a un subsidio local otorgado por la Alcaldía de Cali, que les permita completar el cierre financiero y no perder el proceso de compra de su vivienda de interés social o prioritario.

Cada hogar recibirá un subsidio de hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) a través del programa ‘Recuperando Tu Casa’, creado en el marco del subsidio distrital de vivienda ‘Casa Mía’.

La iniciativa está destinada a brindar apoyo a las familias que cumplen con todos los requisitos legales establecidos. Entre estos, se incluyen que la suma de los ingresos de todos los miembros del hogar no supere los cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes; no haber sido beneficiarios con otros subsidios de vivienda distritales; haber residido en la ciudad por un tiempo mínimo de cinco años; que la solución habitacional a comprar se encuentre dentro de Cali; y que, a la fecha, el cierre financiero para la compra de su vivienda se vea afectado por no recibir el subsidio nacional ‘Mi Casa Ya’. Los recursos provienen del empréstito aprobado por el Concejo Distrital de Cali.

Actualmente, la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat avanza en la apertura de la convocatoria pública, para que se lleven a cabo las postulaciones y posterior asignación del beneficio.

Conforme con las competencias legales del Distrito, estos subsidios solo podrán ser otorgados a hogares cuya vivienda esté ubicada en Cali.

“Sabemos que detrás de cada subsidio hay una historia, una familia, un esfuerzo. Esta es una muestra de cómo desde lo local, buscamos soluciones concretas para que los hogares avancen en su camino hacia una vivienda digna. Este es el compromiso del alcalde Alejandro Eder: recuperar a Cali también significa no dejar solas a sus familias”, afirmó María del Mar Mozo Muriel, secretaria de Vivienda Social y Hábitat.

¿Cómo postularse al programa ‘Recuperando Tu Casa’?

Si haces parte de un hogar que tiene un proceso de compraventa con un constructor vinculado al programa ‘Recuperando Tu Casa’, y este constructor también está registrado en el programa ‘Mi Casa Ya’, con estado ‘interesado cumple’ o equivalente, podrás postularte al subsidio distrital de vivienda. Para ello, debes seguir estos pasos:

1. Consultar los requisitos del programa establecidos en la Resolución No. 4244.0.9.10.121-2025 y verificar que los cumples.

2. Acercarte a las oficinas del constructor con quien estás adelantando el proceso y manifestar tu interés de acceder al subsidio para completar el cierre financiero.

3. Entregar los documentos requeridos e información necesaria para realizar tu postulación, a través del enlace que aparece en la resolución de la convocatoria pública.

4. Firmar el formulario de postulación.

5. Estar pendiente de los resultados publicados por la convocatoria.

6. Cumplir con las fechas que el constructor establezca para la firma de la escritura pública.

7. Firmar los formatos entregados por el constructor, relacionados con la autorización del desembolso y el acta de recibo a satisfacción de la vivienda.

La Administración Distrital contribuye, de manera efectiva, a facilitar las condiciones necesarias para que los hogares mencionados logren materializar su derecho a una vivienda digna. Así también se reafirma el compromiso con la equidad, la justicia social y la consolidación de una Cali recuperada con oportunidades para todos.

