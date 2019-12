Alcalde saliente de Bogotá asegura que no se dedicará a ‘sabotear’ la labor de Claudia López, alcaldesa electa 

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, manifestó que, a diferencia de lo que sucedió con él cuando llegó a la Alcaldía, no se va a dedicar a torpedear el trabajo de Claudia López y deseó que todos los proyectos que planteen se hagan realidad por el bien de la ciudad.

“Yo le deseo lo mejor a ella. A diferencia de lo que me pasó a mí, que sin ni siquiera haberme posesionado me comenzaron a organizar la revocatoria, nosotros solo le deseamos cosas buenas por el bien de la ciudad, nosotros somos distintos”, indicó el alcalde Peñalosa.

El mandatario distrital reiteró que el único interés que tienen es que se hagan realidad las obras que la ciudad necesitan y que van a traer mucho empleo y prosperidad económica a la capital.

Además, recordó que hay muchos proyectos que quedan en marcha y muchos otros con diseños y recursos listos para que puedan iniciar su construcción.

“Nosotros somos distintos, nosotros no vamos a organizar revocatorias, nosotros no vamos a promover que le bloqueen nada en el Concejo, nosotros no vamos a promover decenas de acciones populares y legales para bloquear los proyectos que hagan, nosotros somos distintos”, enfatizó.