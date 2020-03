Aida Victoria Merlano fue acusada por la fiscalía y por su forma de vestir

El 4 de marzo la hija de la ex senadora Aida Merlano, hoy capturada en Venezuela, tuvo su audiencia por la presunta complicidad en la fuga de su madre en octubre de 2019. Sin embargo la audiencia se vio opacada por un factor poco usual, la ropa que Aida Victoria Merlano usó ante el juez. Ya que, según ella, los titulares en los medios no le dieron relevancia al tema jurídico si no a lo estético.

“Ayer tuve una audiencia y esta fue la pinta que utilicé. Los titulares de prensa, en su mayoría, no hablaban sobre la audiencia ni sobre nada en cuanto a ese tema jurídico, sino más bien sobre la ropa que yo tenía que muchos calificaron como ‘ir casi desnuda’”. Vestida con una chaqueta estampada, pantalones grises y una blusa con transparencia, Aida Victoria fue acusada por medios nacionales de “dejar muy poco a la imaqginación”.

No es la primera vez que la apariencia física de Aida Victoria causa revuelo, desde la fuga de su madre su imagen se ha vuelto popular a tal punto que ha posado desnuda para revistas colombianas. Ante esto Aida Victoria se define como una mujer libre y fiel de si misma, la han tildado de “puta”, a lo que ella ha respondido que entonces se siente orgullosa de serlo, que se viste como quiera y depende del otro como lo interprete.