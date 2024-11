Agenda Olímpica Colombiana del 1 de agosto: Un día cargado de acción en París 2024

Minuto30.com .- Este jueves 1 de agosto, la delegación colombiana en los Juegos Olímpicos de París 2024 se enfrentará a un día repleto de competencias en varias disciplinas, con horarios destacados para seguir desde nuestro país.

La jornada comienza temprano con el debut de Lorena Arenas en la marcha atlética, programado para las 2:20 a.m. A continuación, la arquería tomará protagonismo a las 2:43 a.m. con Jorge Enríquez, seguido por Ana María Rendón a las 5:32 a.m. y Santiago Arcila a las 9:48 a.m.

En el golf olímpico, Camilo Villegas y Nicolás Echavarría comenzarán sus competencias desde las 3:55 a.m. y las 5:28 a.m., respectivamente. Mientras tanto, en gimnasia artística, Luisa Blanco se preparará para brillar en la final del All-Around a partir de las 11:15 a.m.

La rutina de Blanco incluirá rotaciones en los ejercicios de suelo, salto al potro, barras asimétricas y la viga de equilibrio.

En el caso de la gimnasta colomboestadounidense, el COC especifica que «Luisa iniciará la rotación en los ejercicios de suelo, continuará con salto al potro, seguido por las barras asimétricas y finalizará con la viga de equilibrio. Su grupo para las rotaciones está compuesto por la rumana Amalia Ghigoarta, la canadiense Ava Stewart, la alemana Sarah Voss y las británicas Alice Kinsella y Georgia-Mae Fenton».

El boxeo colombiano también tendrá una jornada intensa, comenzando a las 4:32 a.m. con Ingrit Valencia, seguida por la pelea de Yeni Arias a las 2:04 p.m.

Finalmente, la acción en BMX Racing se intensificará con los cuartos de final tanto en la rama masculina como femenina a partir de la 1:00 p.m. Los colombianos Mateo Carmona, Diego Arboleda, Carlos Ramírez, Mariana Pajón y Gabriela Bolle se enfrentarán en la pista del Estadio de BMX con la esperanza de avanzar a las rondas finales.

Este jueves promete ser un día emocionante para el deporte colombiano, con varias oportunidades para celebrar y apoyar a nuestros atletas en el escenario olímpico.