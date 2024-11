Agenda deportiva del martes 6 de agosto: Debut de atletas colombianos en diversas disciplina

Resumen: La jornada olímpica del 6 de agosto promete emociones con el debut de atletas colombianos. No te pierdas las competencias de clavados, salto largo y más.

Minuto30.com .- La jornada deportiva de este martes 6 de agosto arranca con un emocionante debut para los atletas colombianos en los Juegos Olímpicos. El día comienza temprano con la participación de Luis Felipe Uribe y Daniel Restrepo en la prueba de clavados de trampolín de 3 metros, que dará inicio a las 3:00 a.m. hora local.

A las 4:15 a.m., la atención se centrará en Natalia Linares, quien competirá en la prueba de salto largo. La ronda de repechaje de los 400 metros planos también será un momento crucial, con Evelis Aguilar y Lina Licona participando a las 4:36 a.m. y 4:44 a.m., respectivamente.

La lucha tomará protagonismo a las 4:28 a.m. con el debut de Alisson Cardozo en los 50 kilogramos de la modalidad libre. A las 4:49 a.m., será el turno de Jair Alexis Cuero en los 77 kilogramos de la modalidad grecorromana.

La acción continuará con la participación de Víctor Bolaños en la Fórmula Kite (vela), programada para las 5:03 a.m.. La jornada concluirá a la 1:15 p.m. con la final del salto de longitud, donde Arnovis Dalmero buscará destacarse.

