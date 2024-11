Agenda Deportiva Colombiana del 7 de Agosto: Una jornada llena de acción y adrenalina

Minuto30.com .- Este miércoles 7 de agosto, los eventos deportivos colombianos arrancan con una jornada llena de actividad desde las 12:30 p.m., con la marcha por relevos mixtos con la participación de Lorena Arenas, Mateo Romero, Laura Chalarca y César Herrera.

A las 3:00 a.m., el clavadista Luis Felipe Uribe competirá en la semifinal de trampolín de tres metros, prometiendo una prueba emocionante. En atletismo, el Estadio de Francia será testigo de la ronda de clasificación del lanzamiento de jabalina, con Flor Denis Ruíz y María Lucelly Murillo iniciando su participación a las 3:25 a.m.

La lucha grecorromana tomará el escenario con Jair Alexis Cuero y Carlos Andrés Muñoz en acción a las 4:07 a.m. y 4:21 a.m., respectivamente. María José Uribe iniciará sus terceras justas olímpicas en golf a las 4:33 a.m.

Sigue al canal de WhatsApp de Noticias Virales

La modalidad de Fórmula Kite en vela será la siguiente parada a las 5:23 a.m., con Víctor Bolaños buscando mejorar sus posiciones. La prueba de velocidad masculina en ciclismo de pista comenzará a las 5:45 a.m., con Kevin Quintero y Cristian Ortega compitiendo, mientras que el keirin femenino, con Martha Bayona y Stefany Cuadrado, será a las 6:26 a.m.

La jornada finalizará en el Estadio de Francia con Geiner Moreno participando en el triple salto a las 12:15 p.m. Esta intensa programación destaca una serie de momentos clave para los deportistas colombianos en el evento, prometiendo una jornada llena de adrenalina y entusiasmo.

Aquí más Noticias de Deportes