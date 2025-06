¡Afortunadamente, no me dio esto en La Casa de los Famosos! El ‘Flaco’ Solórzano hospitalizado ¨por un dolor conocido¨

Minuto30.com .- El reconocido actor Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, de 61 años, fue ingresado de urgencia a un centro hospitalario este miércoles 18 de junio, tras sufrir un intenso cólico renal. El propio actor, famoso por sus papeles en producciones como Las muñecas de la mafia, La saga, negocio de familia, y Vecinos, compartió la noticia a través de sus historias de Instagram, llevando tranquilidad a sus seguidores.

Solórzano relató que el dolor lo despertó abruptamente alrededor de las 5:00 a.m. Consciente de la severidad de este tipo de dolencias, ya que las ha padecido en el pasado, decidió acudir de inmediato al médico junto a su pareja, Lorena Altamirano, antes de que el dolor se volviera inmanejable. “El cólico renal es de los cólicos más bravos que uno pueda tener”, afirmó desde la clínica, donde se le administraron medicamentos para controlar el malestar.

Desde el centro médico, el ‘Flaco’ Solórzano, quien se mostró optimista, comentó: “Afortunadamente, no me dio esto en La Casa de los Famosos o hubiera sido dramático. Cólico de cálculos, siempre he tenido ese problemita y aquí me atacó con todo. Vamos a ver, estamos en la clínica, en urgencias, y vamos a ver qué dicen los exámenes”. Su experiencia previa con cálculos renales le permitió reconocer los síntomas a tiempo y buscar atención médica oportuna.

