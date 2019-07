Aerolínea española impidió viajar a una pasajera por lucir escote

Vueling, reconocida aerolínea de bajo costo española -con sede en Barcelona, España- fue protagonista de un escándalo “machista”, según FACUA-Consumidores en Acción (Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción de Andalucía).

Al parecer, la aerolínea no dejó volar a una pasajera de 24 años de edad que se disponía a montarse en un avión en la ruta de Palma-Barcelona por ir en “bañador”. A pesar de que los pasajeros que abordaban el avión manifestaron que no tenían ningún tipo de problema con que la joven volara con la vestimenta que lucía, e incluso le prestaran ropa para que “se tapase”, Vueling no dejó viajar a la afectada y llamó a las autoridades para que la retiraran del lugar.

Todo quedó grabado en el celular de la hermana de la víctima, quien no tardó en compartir el vídeo en su cuenta de Twitter. Por su parte, la afectada añadió que llevaba puesto un body y una falda negros.

FACUA denunció ante los medios este comportamiento por parte de la aerolínea y exige a las autoridades sancionar a la compañía por vulnerar los derechos de esta usuaria, a la que discriminaron por su forma de vestir y privándola de su derecho a volar. La asociación de consumidores dice que, según el Reglamento Europeo 261/2004, sólo está excusada la denegación de embarque cuando se dan motivos razonables tales como «razones de salud o de seguridad o la presentación de documentos de viaje inadecuados». Ninguno de estos motivos según FACUA se dieron en el caso de la joven.

Por otro lado la aerolínea se pronunció diciendo que “las condiciones de transporte de Vueling, y de la mayoría de transportes colectivos y que se aplican de manera igualitaria a hombres y mujeres, están diseñadas para defender y proteger la seguridad de todos los pasajeros a bordo y para regular su comportamiento en beneficios de todos. Esas condiciones establecen poder denegar el acceso a pasajeros cuya conducta no se adapte a dichas condiciones”.

“La pasajera iba en bañador”, añade Vueling, quien además se defiende con que “la respuesta a la petición de la agente de handling ha sido abusiva y es la única razón por la que se ha decidido llamar a la autoridad competente y que no volase”.