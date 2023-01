Baja inesperada: Adrián Arregui no continuaría en el Medellín

in

No para de moverse el mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Los clubes de nuestro país, se alistan y refuerzan para la temporada que se viene. Por el lado del Independiente Medellín, las noticias no son positivas, pues una de sus figuras no continuaría en el equipo.

Se trata de Adrián Arregui, el cual llegó al ‘Poderoso’ en el 2019. Al parecer saldría del conjunto antioqueño y su destino estaría en su país, Argentina, más precisamente en Temperley, conforme a la información del periodista Pipe Sierra.

Cabe mencionar que el volante argentino aún tiene contrato con el Medellín hasta diciembre del 2023, sin embargo, el futbolista buscaría la rescisión del mismo con el club paisa y llegaría como jugador ‘libre’ a su país de origen.

Así las cosas, su salida se sumaría a la de Christian Marrugo quien partió para el Independiente Santa Fe, por lo que el director técnico del rojo, David González queda con la misión de buscar refuerzos para esta zona del campo ante estas dos bajas de jerarquía en el ‘equipo del pueblo’.

