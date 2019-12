FOTO: ¡ADIÓS BARRIGA! Jorge Rausch bajó 15 kilos y luce muy esbelto

El chef Jorge Rausch confesó que ha perdido 15 kilos gracias a una dieta especial y por eso ya no tiene barriga.

A Jorge lo vemos cada 8 días en la cocina de ‘MasterChef Celebrity‘ y hay que decir que su barriga es una constante en las emisiones del programa, lo que incluso atrae a muchas de sus fans. Sin embargo, en una caricatura que publicó en Instagram, su caracterización no la tiene y muchos se preguntaron por qué.

Pues Rausch develó el misterio y le contó a sus fans que ya no hay barriga, pues ha estado juicioso con su alimentación y hoy goza de un cuerpo más delgado al que tenía durante las grabaciones del reality de cocina. “Y para todos los que extrañan mi barriguita en la caricatura quiero contarles que está se fue en realidad! He bajado casi 15 kilos desde el último Masterchef y ya no hay panza! Esto es gracias a una dieta muy especial que me diseñaron en @bigenics con su supervisión y cariño lo he logrado y no me cambio por nadie!!”, afirmó Jorge en su post.