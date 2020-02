Actor y modelo que robó carro con niño adentro dio la cara y contó su versión de la historia

El actor y modelo Lengir Díaz decidió dar la cara y contó su versión de la historia que lo puso en los tabloides el pasado noviembre, cuando se robó un carro con un niño adentro y luego de una persecución policial fue capturado.

Díaz decidió hablar para el programa ‘Lo sé todo’ y allí aseguró que se dijeron muchas mentiras sobre su caso y por eso le da la cara a todo el país. “Los medios no hicieron las cosas correctas, no debieron haberme dañado el nombre; debieron preguntarme a mí, no a un tercero que no tenía nada que ver conmigo ni le compete mi vida”, aseveró.

Según su versión, alguien lo habría drogado en la fiesta a la que asistió en Cartagena y por eso reaccionó de forma violenta. “Confié en gente que no debí. No sé qué me darían, qué pudieron haberme echado, es la única manera para que yo haya tenido esa actitud; esas acciones que no vienen conmigo ni con mi imagen”, añadió.

Además también aseguró que su proceso judicial se hizo con todas las de la ley y desmintió varias versiones sobre su reclusión domiciliaria. “Dijeron que me habían dado casa por cárcel y que tenía un brazalete, pero no, aquí estoy dando la cara, no tengo que esconderme… La ley es correcta, hizo las cosas con el debido proceso”.