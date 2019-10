En trámite posible captura y extradición de actor de ‘Patito Feo’ acusado de violación a menor de edad

El actor Juan Rafael Pacífico Dabul, conocido como Juan Darthés, fue acusado de violación por la actriz Thelma Inés Fardin por violación sexual ocurrida en 2009. Hoy está en trámite su posible captura.

La demanda de 13 folios presentada ante el Ministerio Público nicaragüense dice que Darthés se aprovechó de su “vínculo de confianza” con Fardin para cometer la agresión sexual en un hotel de Managua, durante una gira por Nicaragua de la serie de televisión ‘Patito Feo: El show más lindo’, que ambos protagonizaban, según información de Agencia EFE.

La violación sexual habría ocurrido cuando Juan tenía 45 años y Thelma 16, según la acusación. El proceso contra Darthés inició en diciembre de 2018. Tras la denuncia legal, hace 10 meses, Fardin hizo pública la demanda a través de un video en el que explicó lo sucedido. “En el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso, tenía 16 años, era una nena, el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años, una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no, me agarró la mano, me hizo que lo tocara… Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar, y cuando lo dije, me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, a cuidarme, y sobre todo a darme mucho amor”, afirmó la actriz.

Con el proceso en marcha se está gestionando la extradición del actor para que siga el caso en Nicaragua, pues en este momento reside en Brasil. “Ahora tenemos que conseguir apoyos en Brasil. En el caso de que este país no extradite, que es lo que sabemos que va a suceder, por principio constitucional, ya entraremos en un proceso en el cual tendremos que llevar adelante el juicio en esa jurisdicción”, aseguró la abogada de la actriz.