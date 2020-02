Abren investigación y suspenden al gerente del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente, por tres meses, al gerente del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, Chocó, Carlos Enrique Palacios Perea, por presunta omisión en el ejercicio de sus funciones.

El órgano de control busca establecer la existencia de supuestas faltas disciplinarias porque al parecer el investigado no cumplió de forma eficaz y eficiente con sus obligaciones, ya que el hospital no estaría prestando el servicio de manera adecuada y los usuarios no tienen garantizado el derecho fundamental a la salud.

“La visita hecha por la Secretaría de Salud del departamento hace parte del material probatorio con el que cuenta la Entidad, en la que se evidenciaron irregularidades con el talento humano, deficiencias en la infraestructura, mobiliarios en mal estado, medicamentos e insumos vencidos, presencia de roedores en las instalaciones, entre otras”, detalló la Procuraduría.

Según el ente de control, se encontró que el servicio de urgencias no está cumplimiento con el estándar de talento humano, teniendo en cuenta que las enfermeras no cuentan con soporte vital básico y avanzado, los contratos no están vigentes, y los especialistas de cirugía y pediatría están registrados como médicos generales.

Además, se detalló que las paredes presentan humedad extrema, las instalaciones eléctricas están deterioradas, los equipos biomédicos son insuficientes para atender el número de usuarios y algunos de ellos ya cumplieron su vida útil.

“La medida cautelar de suspensión provisional se adoptó con el objetivo de evitar la continuación de la presunta falta disciplinaria por parte del gerente, teniendo en cuenta que con la supuesta omisión o retardo en sus funciones podría seguir afectando la prestación del servicio de salud a los habitantes del municipio de Quibdó”, detalló la Procuraduría.

Con información de la Procuraduría General de la Nación.