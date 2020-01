Abogado de Luisa Fernanda W sale en su defensa en presunta estafa con productos que promocionó

Luisa Fernanda W ha recibido infinidad de requerimientos de varios usuarios por una estafa con productos que ella promocionó, por lo que su abogado Julián Quintana tuvo que salir en su defensa.

El revuelo se armó en Twitter porque una usuaria denunció que compró una plancha para el pelo que Luisa recomendó en sus redes y nunca llegó. La repercusión de esta denuncia fue tal (gracias al youtuber y rival de Luisa, Nicolás Arrieta) que varios usuarios alegaron lo mismo, afirmando que todo se trataba de una “estafa”.

Por ello, Quintana declaró en conversación con Caracol Televisión que “en principio puedo descartar totalmente los señalamientos, primero injuriosos y calumniosos en el sentido que Luisa está estafando la gente y eso precisamente pasa por la desinformación que han dado personas mal intencionadas. Luisa no tiene ningún contrato ni laboral ni de prestación de servicios con la empresa que produce este producto, y ella, como lo ha dicho en sus redes sociales, se dedica es a responder a un llamado de sus seguidores y es que recomiende algunos productos… El gran inconveniente son las personas mal intencionadas que, por odio, por envidia, desconocen las capacidades de Luisa porque es una persona que estudió su carrera con mucho sacrificio y se especializó en marketing digital”.

Además, Julián también dejó claro que Luisa no está cometiendo ningún delito y hasta explicó un poco la naturaleza de sus recomendaciones en Instagram. “No hay ningún quebrantamiento de ninguna ley, ella obviamente está haciendo una promoción a gusto propio, porque le nace, porque quiere ayudar a sus seguidores y no responde a una directriz del fabricante del productor…es algo que ella lo hace porque espontáneamente se le ocurrió recomendar un producto… no está engañando las personas, no está ofreciendo ningún producto inexistente, incluso, ella prueba el producto en vivo y muestra que sí funciona”, declaró.