Abby, una cachorrita, se perdió en el municipio de San Vicente: dicen que alguien la tendría en su poder

    Minuto30.com .- La mañana de este sábado 24 de enero, la angustia llegó a una familia en el municipio de San Vicente Ferrer. Abby, una pequeña cachorrita que es el motor de su hogar, se extravió y su familia la busca desesperadamente.
    Según las primeras informaciones, la perrita no estaría deambulando en la calle, sino que alguien la habría resguardado.

    El rastro de Abby: Podría estar en una unidad residencial

    La comunidad y los dueños de Abby han recibido reportes que indican que la cachorrita podría estar en poder de una persona dentro de una unidad residencial de la localidad.

    Es muy probable que quien la tiene la haya encontrado solita y, con buena intención, decidiera darle posada y protección pensando que estaba abandonada o para evitar que corriera peligro en las vías. Por eso, el llamado es a la solidaridad de los vecinos de San Vicente para difundir esta información en sus grupos residenciales.

    Buscamos a Abby

    Si usted vive en San Vicente o conoce a alguien que recientemente haya acogido a una cachorrita con estas características, por favor preste atención:

    Nombre: Abby.

    Fecha de extravío: Sábado 24 de enero, en horas de la mañana.

    Lugar: Municipio de San Vicente Ferrer.

    Situación actual: Se presume que está en una unidad residencial del sector.

    ¿Cómo ayudar?

    Si usted la encontró, la tiene bajo su cuidado o tiene cualquier información que permita que Abby regrese a su hogar, puede comunicarse de inmediato a la siguiente línea de contacto:

    Contacto directo vía WhatsApp: 3212285194

    Solidaridad en San Vicente: La clave es compartir

    En casos de mascotas perdidas, los primeros minutos y horas son vitales. El algoritmo de Facebook 2025 prioriza las publicaciones compartidas en grupos locales y vecinales. Ayudemos a que esta información llegue a los ojos de la persona que tiene a Abby.

    A quien la tiene en su poder: Su familia no está buscando culpables, solo quieren recuperar a su compañera. Si usted le dio refugio, comuníquese al número mencionado; una familia se lo agradecerá profundamente.

