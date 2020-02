“A veces estoy en la casa y me sorprendo de estar acá”, Geisson Perea

Minuto30.com- El defensa Geisson Perea, quien llegó este semestre a Atlético Nacional proveniente de Deportivo Pasto, siente que “es una bendición” estar en esta institución.

“A veces estoy en la casa y me sorprendo de estar acá. Es un esfuerzo muy grande, fueron diez años de trabajo para llegar acá. Espero estar a la altura, debo tener paciencia porque esto es un proceso”, manifestó el zaguero en conferencia de prensa.

Su adaptación al club ‘Verdolaga’ no ha sido fácil y quizá algunas circunstancias de partido le han hecho el camino más culebrero de lo esperado.

“Me golpeó lo del día contra Cali por el penal y luego el infortunio del autogol, pero eso son pruebas para empezar a ver la grandeza y la gloria de Dios. Eso me llenó de valentía, me forjó el carácter y me llevó a ir para adelante”, comentó Perea.

El jugador está convencido que se va consolidar con el pasar de los partidos y empezará a cosechar más frutos importantes para su carrera profesional.

“La verdad acá he tenido ese pensamiento de incredulidad, porque siempre tuve el anhelo de estar acá. Ahora estoy disfrutando este momento que Dios me ha regalado y espero potenciarme para llegar a donde siempre he querido”, indicó.

Perea es consciente del reto que implica estar en el denominado ‘Rey de Copas’, cuyos objetivos generalmente están relacionados justamente con su apelativo.

“Creo que estar en Atlético Nacional no representa calma para nada, tenemos la responsabilidad de buscar los partidos y hacer nuestro juego, saber competir con entereza, con gallardía y pundonor para luego obtener los objetivos”.

Por lo pronto las energías del ‘Verde’ están encaminadas en mantenerse en el liderato de la Liga local y por supuesto en avanzar en la Copa Sudamericana.

“Debemos tener valentía, inteligencia, cautela e interpretación, estando seguros de nuestro trabajo y concentrados para lograr el objetivo”, concluyó.