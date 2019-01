“A Star is Born” y “Vice”, entre las favoritas para los Globos de Oro

“A Star is Born”, encabezada por Lady Gaga, se perfila como una de las favoritas de los Globos de Oro que se entregan mañana, aunque sin olvidar a “Vice”, que lidera con seis nominaciones, ni a “Roma”, de Alfonso Cuarón, que opta a tres categorías, entre ellas la de mejor película extranjera.

La 76 edición de los Globos de Oro, que organiza la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), contará, por primera vez, con un premio honorífico a la carrera en la pequeña pantalla, que será otorgado a la leyenda estadounidense Carol Burnett.

La HFPA quiere que esta distinción sea similar al premio Cecil B. DeMille, que cada año se entrega a una gran personalidad del cine y que mañana recibirá el actor estadounidense Jeff Bridges.

“A Star is Born”, el debut tras la cámaras de Bradley Cooper, puede llevarse hasta cinco premios: película dramática, director, actriz (Lady Gaga), actor (Cooper) y canción (“Shallow”).

La cinta se perfila como favorita según los pronósticos de los analistas en Hollywood recogidos por la web Gold Derby, que la ve como ganadora como mejor película dramática, mejor actriz y mejor canción.

Otro musical que compite también como drama es “Bohemian Rhapsody”, el “biopic” del cantante Freddie Mercury.

Completan este apartado “BlacKkKlansman”, “If Beale Street Could Talk” y “Black Panther”.

Sin embargo, “Vice”, sobre la vida del exvicepresidente estadounidense Dick Cheney, es con seis candidaturas la cinta que tiene más nominaciones.

Junto a “Vice” competirán por el galardón al mejor filme de comedia o musical “Green Book”, “Mary Poppins Returns”, “The Favourite” y “Crazy Rich Asians”.

Alfonso Cuarón también podría dejará huella gracias a “Roma”, que tras ser aclamada por la crítica podría llevarse el Globo de Oro a mejor película extranjera pero que también logró candidaturas al mejor director y mejor guión que podrían hacer de ella la gran triunfadora de la noche.

El mexicano competirá por el galardón a mejor dirección con Cooper, Peter Farrelly (“Green Book”), Spike Lee (“BlacKKKlansman”) y Adam McKay (“Vice”).

“Shoplifters” (Japón), “Capernaum” (Líbano), “Girl” (Bélgica) y “Never Look Away” (Alemania) tratarán de arrebatar a “Roma” el reconocimiento al mejor filme extranjero.

En la categoría de mejor actriz de drama se enfrentarán Glenn Close (“The Wife”), Lady Gaga, Nicole Kidman (“Destroyer”), Melissa McCarthy (“Can You Ever Forgive Me?”) y Rosamund Pike (“A Private War”).

Y como mejor actor figuran Cooper, Willem Dafoe (“At Eternity’s Gate”), Lucas Hedges (“Boy Erased”), Rami Malek (“Bohemian Rhapsody”) y John David Washington (“BlacKKKlansman”).

Entre los actores cómicos destaca, en la que puede ser su última interpretación, Robert Redford (“The Old Man & The Gun”) junto a Christian Bale (“Vice”), Lin-Manuel Miranda (“Mary Poppins Returns”), Viggo Mortensen (“Green Book”) y John C. Reilly (“Stan and Ollie”).

Y el premio a la mejor interpretación femenina de comedia se decidirá entre Emily Blunt (“Mary Poppins Returns”), Olivia Colman (“The Favourite”), Elsie Fisher (“Eighth Grade”), Charlize Theron (“Tully”) y Constance Wu (“Crazy Rich Asians”).

Por otro lado, este es un año con mucho talento latino en la televisión, ya que el español Antonio Banderas podría llevarse el premio a mejor actor en una serie limitada con “Genius: Picasso”, por el que competirá, entre otros, con el hispanoalemán Daniel Brühl (“The Alienist”).

Además, la española Penélope Cruz y el venezolano Édgar Ramírez serán candidatos como mejores intérpretes secundarios gracias a “American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace”, serie que con cuatro candidaturas es la más nominada.

El elevado número de nuevas series candidatas deja grandes incógnitas y pocos favoritos en la pequeña pantalla.

En las series dramáticas, “Killing Eve” y “Homecoming” parecen apuestas sólidas con permiso de “The Americans”, “Bodyguard” y “Pose”.

Mientras, “The Marvelous Mrs. Maisel” parte con ventaja como mejor serie de comedia o musical, tras su victoria el año pasado, frente a “Barry”, “Kidding”, “The Good Place” y “The Kominsky Method”.

Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”), que se llevó en 2018 la estatuilla a mejor actriz dramática, se las verá ahora con Caitriona Balfe (“Outlander”), Sandra Oh (“Killing Eve”) Julia Roberts (“Homecoming”) y Keri Russell (“The Americans”).

En el campo masculino aparecen Jason Bateman (“Ozark”), Stephan James (“Homecoming”), Matthew Rhys (“The Americans”), Richard Madden (“Bodyguard”) y Billy Porter (“Pose”).

Rachel Brosnahan, de “The Marvelous Mrs. Maisel”, tratará de repetir como mejor actriz cómica ante Kristen Bell (“The Good Place”), Candice Bergen (“Murphy Brown”), Alison Brie (“GLOW”) y Debra Messing (“Will & Grace”).

Y grandes estrellas se enfrentarán por el reconocimiento al mejor actor de comedia: Sacha Baron Cohen (“Who Is America?”), Jim Carrey (“Kidding”), Michael Douglas (“The Kominsky Method”), Donald Glover (“Atlanta”) y Bill Hader (“Barry”).

Los Globos de Oro, que inauguran la temporada de premios en Hollywood, se celebrarán mañana en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles a partir de las 17.00 hora local (02.00 GMT del lunes) con Sandra Oh y Andy Samberg como presentadores. EFE