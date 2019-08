A Shawn Mendes le recriminan tweets de su pasado y responde de la peor manera posible

El cantante canadiense Shawn Mendes era el favorito de las adolescentes hasta que una de ellas le recriminó por unos trinos que habría publicado en el pasado. La respuesta que dio el artista sobre el tema fue tan inesperada que desató la ira de los cibernautas.

Una fanática del cantante fue la encargada de armar todo el bololó. Le pregunto a Mendes sobre los tweets que publicó en 2013 con contenido racista y le recriminó por qué no se ha disculpado públicamente sobre el tema, asunto que llevó al canadiense a repartir culpas e invitar a la joven a “superarlo”.

“En el pasado han habido varios tweets ignorantes, creo que así se pueden llamar. ¿Por qué nunca lo has reconocido o has dicho algo al respecto? Sólo queremos saber porque muchas de nosotras recibimos mucho odio por apoyarte, porque sabemos de tu pasado”, dijo la joven, quien después escuchó esta respuesta por parte del cantante: “hay muchas cosas que hay que superar, pero también creo que las cosas que tú viste fueron de cuando yo tenía amigos de 14 años de edad que tomaban mi teléfono o posteaban cosas en línea porque pensaban que era gracioso que yo tuviera 2 mil seguidores y eso era algo muy grande, se tomaban fotos de ellos mismos y yo ni siquiera le daba importancia a eso”.

Además añadió que “no tenía ni idea de que iba a tener 50 millones de seguidores, lo cual no lo hace mejor, pero sí, totalmente me disculpo por todo lo insensible que dije en el pasado; con eso dicho, yo creo que esa no es mi personalidad para nada”.

A nadie le gustó esta respuesta y de inmediato en Twitter compartieron el hashtag #shawnmendesisoverparty (#SeLeAcabóLaFiestaAShawnMendes) invitando a la gente a crear conciencia de quién es el artista que siguen.