¿A qué se debe la adquisición masiva de papel higiénico?

El brote de Covid-19 o coronavirus se ha extendido por el mundo desde su descubrimiento en Wuhan, China, pero un producto ha brillado por su alto consumo: el papel higiénico.

¿Por qué sucede esto? Diversos medios y expertos brindan su opinión al respecto.

Y es que en palabras de expertos es “el miedo puede hacer que alguien arrase con el papel higiénico en el supermercado”. Aquí algunas explicaciones dadas por expertos a los principales medios del mundo.

“El miedo es una emoción natural que sentimos todos cuando vemos un peligro, que puede ser real o imaginario”, explica Cristina Gutiérrez Lestón, educadora emocional y escritora a ABC.

“Hay que ser consciente de lo que nos pasa y tomar decisiones nosotros y no nuestro miedo. (…) El miedo es falta de información. (…) Es este miedo es lo que hace que una persona vaya al supermercado y arrase con el papel higiénico”, remarca Gutiérrez.

“No estás usando más. Simplemente estás llenando tu armario con él”, dijo Jeff Anderson, presidente de Precision Paper Converters, un fabricante de productos de papel con 65 empleados fuera de Green Bay, Wisconsin al New York Times.

“¿Qué sucederá en el verano cuando la demanda se agote y la gente tenga todo esto producto extra en sus hogares?”, expresó Anderson.

“¿Por qué papel higiénico? No parece lógico, ¿verdad? Porque no va a evitar que te infectes”, dijo el Dr. Steven Taylor, autor del libro “La psicología de las pandemias”, a The Independent.

“Algo que sucede durante las pandemias, cuando las personas están amenazadas de infección, es que aumenta su sensibilidad al asco. (…) Por lo tanto, existe una conexión muy estrecha entre el miedo a infectarse y el asco. Y qué mejor herramienta para eliminar material desagradable que el papel higiénico”, finalizó Taylor.

“No estamos acostumbrados a la escasez y la privación, estamos acostumbrados a poder elegir lo que queremos, cuando queremos. Por lo tanto, la prisa por conseguir papel higiénico es solo esta mentalidad de ovejas para mantener ese estado. (…) El papel higiénico realmente no importa, está muy por debajo de la lista de supervivencia en comparación con otras cosas como la comida o el agua, pero es algo a lo que las personas se aferran a tener como un estándar mínimo”, fue la conclusión a la que llegó un experto que habló para el diario Perfil.