A portas de una tercera guerra mundial vs. nuestro conflicto

La incursión de tropas rusas en Ucrania tiene hoy al mundo entero en vilo. El presidente Putin ha demostrado a los países de la OTAN que su poder militar es tan grande como el de su determinación de tomarse a Ucrania, territorio que alguna vez hizo parte de lo que se conoció como el Imperio ruso y que siglos mas tarde hizo parte de lo que se llamó la Unión Soviética y que luego de la Segunda Guerra Mundial, en 1949, se fundó el Tratado del Atlántico Norte como un mecanismo para defenderse de nuevas incursiones y protegerse entre ellos.

En 1991 la Unión Soviética se disuelve, Ucrania se independiza y su sistema político cambia; queda así libre de un sistema político socialista y compartiendo zona limítrofe con Rusia. Para el gigante asiático siempre ha existido la desconfianza y la tensión de que Ucrania se una a la OTAN y que con esa unión lleguen las bases militares estadounidenses al territorio vecino.

Hoy vemos que antes de que eso sucediera, Putin se adelantó e invadió sin antesala alguna al país vecino. Cada parte tiene sus intereses y el único perdedor como en todo conflicto bélico será el pueblo. En este caso les toco el turno a los ucranianos, quienes al final serán los únicos que sufrirán las consecuencias de una guerra que se inició en 1945 y que se extiende al 2022.

Nuevamente se enfrentan dos potencias mundiales, dos países, dos hombres, dos egos, dos fuerzas militares. Estados Unidos y Rusia tienen al mundo entero a la expectativa de lo que pueda pasar; y, como nunca antes había pasado, presenciando en vivo y en directo, gracias a la tecnología, una incursión militar de una potencia mundial a un país que no tiene los mismo medios ni el mismo ejercito para defenderse.

Ahora bien, la guerra que emprende Rusia contra Ucrania me deja una reflexión: cuando los países no logran superar por medio del diálogo, la diplomacia y la concertación lo único que les queda es la fuerza e imponer su aparato militar. Ya veremos el desenlace.

Viendo ese panorama, y aterrizando las reflexiones en nuestro país, creería yo que va llegando el tiempo de tomar nuevos caminos con el ELN, este grupo que nos tiene azotados a los colombianos en una oleada terrorista y con un fin de semana en el que paró a medio país, quemó mulas, secuestró, extorsionó y tiene al occidente del país tomado. Soy una convencida de que siempre el diálogo es el camino para la construcción de la reconciliación y que el país no aguanta más guerra y atraso social.

Empecemos ¡ya! a pensar que en nuestro país hemos vivido y seguimos viviendo un conflicto con microguerras como la que hoy vive Ucrania. Barrios, municipios y territorios entre sí que se alimentan de los odios, la muerte y el dolor producto de las balas disparadas por los que no quieren la paz y el progreso de nuestra gente, de nuestra Colombia. Así que para esta opinadora de temas de género, aborto y política nacional, el tema del dolor de los ucranianos y las ucranianas no me es indiferente y no te puede ser indiferente, aun más a sabiendas de que Colombia es el único país latinoamericano en ser socio extracontinental de la tan nombrada OTAN.