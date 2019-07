A Martha Isabel Bolaños todavía la confunden con la “Pupuchurra” y se pegan la estrellada del siglo

A la actriz que interpretó a la “Pupuchurra” en ‘Betty’, Martha Isabel Bolaños, la confunden con su personaje y esto le ha traído algunos inconvenientes a la hora de tratar con aquellos que quieren tener algo más que una amistad con ella.

La fama de la “Pupuchurra” era de una mujer muy liberada que le quitó el marido a una de las del cuarte de feas de Ecomoda (a Sofía) y le endulzaba el oído a Freddy el mensajero y a Nicolás Mora, el novio ficticio de Betty. Pero la realidad de Martha Isabel es totalmente diferente y muchos pensando que estas dos mujeres se parecen abordaban a Bolaños de la misma forma que lo harían con Jenny y la estrellada es inevitable.

“Se me acercaban porque pensaban que yo era como ‘la Pupuchurra’. Hoy en día sigue siendo así; la gente se estrella un poco. No me interesa porque yo no soy así y siempre he sabido cuidarme y protegerme de los ‘chulos'”, comentó Martha al programa de chismes La movida, donde también confesó que a partir de ese rol solo le ofrecían papeles de mujeres provocativas y fue difícil salir de esa “encasillada”.