A Lina Tejeiro LE ECHARON LOS PERROS para poder dormir con su novio

En su cuenta de Instagram, la afamada actriz reveló que para compartir la cama con su actual pareja ya no puede dormir con sus perros como solía hacerlo en su etapa de soltera.

Esta decisión se debió a que “Ya no se pueden subir a la cama, porque ahora que tengo novio no cabemos los 5 en la cama, y los estoy acostumbrando a que ya no tienen que subirse”, manifestó la actriz.

Por ello, Kiki, Romeo y Coco se están acostumbrando a dormir en sus propias camas aunque la nueva rutina ha sido difícil para las mascotas y para la misma estrella que, en ausencia de su novio, se ha tenido que acostumbrar a descansar sin la compañía de sus perritos de raza Yorkie, Pomerania y Chihuahua.

