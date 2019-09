¿A Laura Acuña le hicieron desplante en RCN?

La presentadora Laura Acuña volvió feliz al canal RCN a presentar una nueva sección en el noticiero, pero ¿el canal la recibió bien?

Muchos de los usuarios de Instagram se indignaron por ver que el canal no hizo alarde de la devuelta de Laura, pues no escatimaron a la hora de anunciar la llegada de Inés María Zabaraín y Javier Hernández “el cantante del gol”, pero de Acuña no hubo ni una “fotico” en redes sociales.

Muchos comentaron precisamente las fotos de los nuevos presentadores pidiendo que se le diera espacio también a Laura, pues si bien ella se volvió famosa en ese canal, llevaba casi un año sin estar oficialmente en él y su retorno también es noticia. Aún así, el nuevo noticiero ya empezó emisiones y fue Acuña la que más críticas recibió, pues varios televidentes consideran que no es el rostro apropiado para informar sobre política y deporte.