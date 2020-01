A joven paisa le dieron una brutal golpiza en Brasil y ya lleva dos semanas hospitalizado

Una familia del municipio de Puerto Berrío, Antioquia, vive una situación angustiosa ya que uno de sus integrantes, Fabián Andrés Letrado Ceballos, de tan solo 19 años de edad, está hospitalizado en Brasil tras recibir una brutal golpiza.

La familia del joven detalló que permanece hospitalizado en el estado de Santa Catarina, donde ya lleva dos semanas tras recibir fuertes golpes mientras visitaba el país vecino en medio del tour por sudamérica que está haciendo en su bicicleta.

Precisamente, a través del deporte, el joven antioqueño visitó Ecuador, Perú y ya estaba en Brasil donde subsistía haciendo malabares en la calle, hasta que fue víctima de la fuerte golpiza que lo mandó al hospital.

“Él no habla. Mueve muy rara vez las extremidades. No mueve la cabeza. Lo amarraron a la camilla. Abrió sus ojos y nada más. Me han dicho que se mantiene solo todo el tiempo y requiere acompañante las 24 horas”, aseguró en Rcn Radio, Gladys Ceballos, madre del joven.

La mujer, que es madre cabeza de hogar, detalló que el joven tiene una infección pulmonar debido a una traqueotomía a la que fue sometido por su delicado estado de salud. Además, detalló que ha recibido donaciones, pero todavía le falta plata para poder costear el viaje hasta Brasil. Hasta el momento se desconoce la identidad de los agresores.