A Gigi Hadid la robaron en Mykonos y desató su furia en Instagram

La top model Gigi Hadid ha tenido que pasar un momento muy amargo durante sus vacaciones en Mykonos, Grecia, y lo ha mostrado en Instagram con total indignación.

Todos en algún momento de la vida hemos tenido que soportar el hecho de ser robados, como le acaba de suceder a la “angelita” de Victoria’s Secret, quien estaba compartiendo de unas vacaciones de verano en el país europeo con su hermanas Bella, Alana y Marielle, su amiga Austyn y su maquillador personal Patrick Ta cuando fue víctima de un robo.

En una publicación en su cuenta oficial de Instagram la modelo y empresaria le recomendó a sus seguidores abrir muy bien los ojos, pues no todo lo que se muestra en las redes sociales es real y que por favor inviertan el dinero de sus viajes en otro destino. “Foto en Mykonos. No dejen que Instagram los engañe. Nos han robado. No voy a volver nunca más. No lo recomendaría. Gasten su dinero en otro lugar”, escribió Gigi en su post.