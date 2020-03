A estudiante no lo dejaron graduar por protestar, puso una tutela y la Corte falló a su favor

La Corte Constitucional falló a favor de un estudiante que fue sancionado y no se le permitió graduarse tras liderar una protesta en contra de las directivas de la Universidad San Martín.

El afectado quien era un líder estudiantil dirigió una manifestación en contra de los manejos de las directivas, por lo que el Consejo Académico de esta institución le abrió un proceso disciplinario en el que le cancelaron la matrícula y le impidieron acceder a los servicios prestados, entre estos recibir el recibido para el pago de los derechos de grado.

Ante la situación, el estudiante interpuso una tutela, donde la Corte determinó que se le vulneró su derecho al trabajo, puesto que le impidieron obtener su diploma y así la oportunidad de acceder a una oferta laboral.

De igual forma, la Corte indicó que la Universidad incurrió en un error y no tuvo en cuenta que el sancionado contaba con todos los requisitos para graduarse por lo que no era un “estudiante” sino un “egresado no graduado o egresado sin título”.

Finalmente y debido al proceso de investigación, se le ordenó a la Universidad que de manera inmediata expida el recibo de pago para los derechos de grado de esta persona y así permitir que obtenga su título universitario.