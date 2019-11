A Emilia Clarke la presionaron para desnudarse en ‘Game Of Thrones’

La misma actriz Emilia Clarke denunció que sus jefes la presionaban a desnudarse en algunas escenas de ‘Game Of Thrones‘, incluso cuando ella se negaba a hacerlo.

La polémicas declaraciones las dio Emilia en una entrevista con Dax Shepard, en la que afirmó que los desnudos no estaban contemplados en el contrato, pero sentía la necesidad de hacerlos por la forma en que se venía desarrollando la industria.

“Soy mucho más sabia ahora con lo que me siento cómoda y con lo que estoy de acuerdo en hacer… He tenido peleas en el set de rodaje. Yo decía que no, que me cubría con una sábana. Y me replicaban: ‘No querrás decepcionar a tus fans'”, confesó Emilia, quien inició el rodaje de ‘GOT’ en 2010 cuando tenía tan solo 22 años.

Uno de los apoyos que tuvo Clarke fue su compañero de set Jason Momoa, con quien tuvo que hacer varias de estas escenas. El actor le decía detrás de cámara que solo hiciera las cosas con las que se sintiera cómoda y por eso “cuando pude hacerlas (las secuencias) con Jason, fueron maravillosas”, añadió.

Ahora Clarke dice estar un poco más preparada para exigir sus derechos en las producciones que trabaja y en este momento está en la promoción de la película de comedia navideña ‘Last Christmas‘, en la que comparte cartel con el nuevo galán de Hollywood Henry Golding y cuenta con la legendaria Emma Thompson al frente del guión.