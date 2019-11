A Aída Victoria Merlano ¡LE GUSTAN MAYORES!

Así lo declaró Aída Victoria, la hija de la excongresista prófuga de la justicia Aída Merlano, en un en vivo que hizo a través de Instagram.

Después de dar mucho de qué hablar con su sexy y transparente disfraz de Halloween, con el que ganó un concurso de disfraces, ahora Aída es noticia por las polémicas y particulares declaraciones que dio a través de un Live en Instagram, en el que respondió todo lo que sus seguidores le preguntaron.

Uno de los fans de Aída Victoria le preguntó sobre cómo le gustaban los hombres y ella respondió: “mi prototipo de hombre está entre los 30 y 38 años, no me gustan los hombres de mi edad”.

También afirmó que en este momento está enamorada de una persona pero no tienen ninguna relación y que tampoco está buscando una. Además adelantó que pronto saldrá su editorial en revista SoHo, donde respondió preguntas de “grueso calibre” y en la que se desnudó “porque me dio la gana y no recibí ningún dinero por eso”.