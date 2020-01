7.000 kits escolares entregó la Alcaldía de Sabaneta a estudiantes de bajos recursos de ese municipio

La Alcaldía de Sabaneta por medio de la primera dama, María Paulina Naranjo y el programa “Compartir desde el Corazón” entregó 7.000 kits escolares a estudiantes de bajos recursos de ese municipio.

A esta actividad se vincularon empresas y ciudadanos, lo cual ayuda a generar conciencia para que actúe frente a las necesidades de la comunidad.

La primera Dama, María Paulina Naranjo expresó que “Cuando me invitaron a vincularme en esta actividad, no lo dudé ni un segundo, porque me pareció que era una oportunidad de crear espacios donde nos unamos, los sectores público y privado con la comunidad, y con esto fortalecer los lazos sociales entre todos.”

Naranjo añadió que “es bonito ver como las personas se acercaban a preguntar y luego regresaban con su donación.”

Se espera que esta no se la primera ni la última actividad de este tipo en Sabaneta por parte de la Administración y la comunidad.