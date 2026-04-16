¡30 millones para cada hogar! El Retiro impulsa el sueño de tener casa propia para 23 familias ebanistas

Resumen: La Alcaldía de El Retiro otorgó subsidios de vivienda de 30 millones de pesos a 23 familias ebanistas, seleccionadas entre 481 postuladas tras un proceso que buscó garantizar equidad en la asignación. La medida está orientada a facilitar el acceso a vivienda nueva, mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios y reconocer el papel de este gremio en el desarrollo económico del municipio, como parte de una estrategia de inversión social que continuará en el territorio.

Un grupo de 23 familias dedicadas a la ebanistería en el municipio de El Retiro recibió subsidios de vivienda de interés social (VIS), en una entrega liderada por la administración local que busca fortalecer el acceso a vivienda y reconocer el papel de este sector en la economía del territorio.

Cada uno de los hogares beneficiados obtuvo un apoyo económico de 30 millones de pesos, recursos destinados a facilitar la adquisición de vivienda nueva. La asignación se dio tras un proceso en el que participaron 481 familias del municipio, de las cuales las seleccionadas cumplieron con los criterios establecidos para acceder al subsidio.

Un proceso con enfoque en el sector ebanista

La entrega estuvo dirigida a familias vinculadas a la ebanistería, una actividad que ha tenido un papel relevante en el desarrollo económico y social de El Retiro. Este gremio, ampliamente reconocido en la región, fue priorizado en esta convocatoria como parte de una estrategia para respaldar a quienes aportan a la dinámica productiva local.

De acuerdo con la información oficial, el proceso de selección se desarrolló bajo lineamientos definidos previamente, con el fin de garantizar transparencia y equidad en la asignación de los recursos.

Impulso al acceso a vivienda

Los subsidios entregados representan una herramienta clave para que estas familias avancen en la compra de vivienda, un objetivo que en muchos casos resulta difícil de alcanzar sin apoyo institucional. La inversión realizada busca reducir barreras de acceso y contribuir a mejorar las condiciones habitacionales de los beneficiarios.

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Además del impacto económico directo, la iniciativa apunta a generar estabilidad para los hogares, al permitirles proyectarse hacia la consolidación de un patrimonio y mejores condiciones de vida.

Apuesta por el bienestar social

Desde la administración municipal se ha planteado que este tipo de programas hacen parte de una estrategia más amplia orientada al fortalecimiento del bienestar social. La entrega de estos subsidios no solo se enfoca en resolver necesidades de vivienda, sino también en reconocer el trabajo de sectores productivos tradicionales.

En ese sentido, el apoyo a las familias ebanistas también tiene un componente simbólico, al resaltar su contribución al desarrollo del municipio y su papel en la generación de empleo.

Continuidad de programas sociales

La Alcaldía de El Retiro ha señalado que continuará impulsando iniciativas en materia de vivienda y desarrollo social, con el objetivo de ampliar las oportunidades para distintos sectores de la población.

Este tipo de intervenciones, según la administración, buscan consolidar condiciones que favorezcan el crecimiento del municipio, al tiempo que promueven una mejor calidad de vida para sus habitantes y fortalecen el tejido social en el territorio.