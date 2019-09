¡15 KILOS! Tuvo que bajar Jennifer Aniston para poder trabajar en ‘Friends’

Según el nuevo libro ‘Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era‘ (‘Generación Friends, una mirada dentro del show que definió una era de la televisión’), Aniston fue obligada a bajar 15 kilos para poder interpretar a la inolvidable Rachel, pues las cámaras aumentaban su peso y tenía que estar en regla para lucirse en la que se convertiría en una de las series más importantes de la historia de la TV.

El autor Saul Austerlitz reveló en su texto que Aniston, de 25 años en ese entonces, “fue obligada a perder 30 libras si quería seguir en la industria de Hollywood” y explicó que “Los Ángeles era un lugar difícil para ser mujer y actriz, y el agente de Jennifer se estaba poniendo de mala gana con ella”, quien se habría puesto muy serio cuando la actriz le dijo que iba a ser “muy malo” para ella misma ir en traje de baño a una de las audiciones para el rol.

“Aniston no estaba gorda en absoluto. Todo el mundo podía ver lo preciosa que era”, dice el libro, pero ella accedió a perder el peso exigido, además de mantenerlo comiendo en el almuerzo, junto a sus colegas de set Courteney Cox y Lisa Kudrow, una ensalada inventada por ella con garbanzos, pollo o pavo picado, beicon de pavo, huevos duros, tomates, aguacate, cebolletas, berros, queso cheddar y lechuga mixta, aliñado con vinagreta y cubierto con queso Roquefort.

Jennifer ha dicho también que durante una temporada comía muchos sándwiches de mayonesa o “mayonesa sobre pan blanco… la cosa más deliciosa del mundo”, como el confesó a The Rolling sotnes en 1996, sin embargo, hoy tiene una figura envidiable a sus 50 años.

Este libro llega en el marco de la celebración de los 15 años de estrenada la serie, pues su primer capítulo se emitió el 22 de septiembre de 1994, momento en que ninguno de los seis “amigos” se imaginó lo que se les vendría encima.